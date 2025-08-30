তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

আগ্রাসী শুরু করেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'দাউদ। তাকে ফিরেই বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন পেসার তাসকিন আহমেদ। এরপর ডাচ ব্যাটারদের চেপে ধরেন টাইগার বোলাররা। তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৯ ওভার শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৬০ রান সংগ্রহ করেছে নেদারল্যান্ডস।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ডাচদের ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস। বল হাতে বাংলাদেশকে ভালো শুরু এনে দেন স্পিনার শেখ মেহেদী। প্রথম ওভারে মাত্র ৩ রান দেন তিনি।
তবে দ্বিতীয় পেসার শরীফুল ইসলামের ওপর চড়াও হন ম্যাক্স ও'দাউদ। তিনটি চার মারেন তিনি। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে প্রথম সাফল্য পায় বাংলাদেশ। ১৫ বলে ২৩ রান করা ও'দাউদকে সাজঘরে ফেরান পেসার তাসকিন আহমেদ।
এরপর ক্রিজে আসা তেজা নিদামানারুকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন বিক্রমজিত সিং। ইনিংসের অষ্টম ওভারে বোলিংয়ে এসে আবারও ডাচ শিবিরে আঘাত হানেন তাসকিন।
দলীয় ৩৮ রানে ১১ বলে ৪ রান করে আউট হন বিক্রমজিত। এরপর তেজা নিদামানারুকে সঙ্গে নিয়ে চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস।