সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তাসকিনের জোড়া আঘাতে চাপে নেদারল্যান্ডস

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৪
ছবি: সংগৃহীত

আগ্রাসী শুরু করেন নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'দাউদ। তাকে ফিরেই বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্য এনে দেন পেসার তাসকিন আহমেদ। এরপর ডাচ ব্যাটারদের চেপে ধরেন টাইগার বোলাররা। তাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৯ ওভার শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৬০ রান সংগ্রহ করেছে নেদারল্যান্ডস। 

শনিবার (৩০ আগস্ট) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ডাচদের ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস। বল হাতে বাংলাদেশকে ভালো শুরু এনে দেন স্পিনার শেখ মেহেদী। প্রথম ওভারে মাত্র ৩ রান দেন তিনি। 

তবে দ্বিতীয় পেসার শরীফুল ইসলামের ওপর চড়াও হন ম্যাক্স ও'দাউদ। তিনটি চার মারেন তিনি। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে প্রথম সাফল্য পায় বাংলাদেশ। ১৫ বলে ২৩ রান করা ও'দাউদকে সাজঘরে ফেরান পেসার তাসকিন আহমেদ।

Taskin Ahmed's three-for included two wickets in the final over, Bangladesh vs Pakistan, 3rd T20I, Mirpur, July 24, 2025

এরপর ক্রিজে আসা তেজা নিদামানারুকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন বিক্রমজিত সিং। ইনিংসের অষ্টম ওভারে বোলিংয়ে এসে আবারও ডাচ শিবিরে আঘাত হানেন তাসকিন। 

দলীয় ৩৮ রানে ১১ বলে ৪ রান করে আউট হন বিক্রমজিত। এরপর তেজা নিদামানারুকে সঙ্গে নিয়ে চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ক্রিকেট বাংলাদেশ ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি তাসকিন আহমেদ নেদারল্যান্ডস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ম্যাচের টিকেট মিলবে সর্বনিম্ন মূল্য ২ হাজার, সর্বোচ্চ ৬৯ হাজার!

পদদলিত হয়ে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লাখ রুপি করে দেবে বেঙ্গালুরু

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোয়াবের নির্বাচনে লড়াই কেবল সভাপতি পদে

পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে সাংবাদিকের কথায় মেজাজ হারালেন হারিস রউফ

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দলের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

১৭ বছর পর সামনে এলো আইপিএলের সেই চড়ের ভিডিও 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng