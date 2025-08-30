‘এবারের ইন্টারভিউ হবে ভয়াবহ’, ভিপি নুরকে নিয়ে জয়ের পোস্ট

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ চলাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গুরুতর আহত হন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে নুর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার মাথার হাড়, নাক ও ডান পাশের চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে। মাথায় আঘাতের কারণে সামান্য রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং এক চোখে মারাত্মক ক্ষতি দেখা দিয়েছে। যদিও তিনি বর্তমানে স্থিতিশীল আছেন, তবে চিকিৎসকেরা তাকে এখনও শঙ্কামুক্ত বলতে পারছেন না।
এমন অবস্থায় আহত নুরের জন্য দোয়া চেয়েছেন তার পরিবার ও নেতাকর্মীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নুরের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে অনেকে পোস্ট করেছেন, তার সুস্থতা কামনা করেছেন।
তবে এরই মধ্যে নুরকে নিয়ে বিতর্কিত এত পোস্ট করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন অভিনেতা-উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয়।
শনিবার (৩০ আগস্ট) এক স্ট্যাটাসে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের সাক্ষাৎকার নেয়ার ইচ্ছে পোষণ করেন তিনি। যেখানে জয় লেখেন, ‘ভিপি নুর ভাইয়ের ইন্টারভিউ নেওয়ার কথা ছিল, আউটডোরে। কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে তা ক্যান্সেল হয়েছে। আপনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবারের ইন্টারভিউ হবে ভয়াবহ।’
জয়ের সেই পোস্টে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।
কেউ লিখেছেন, ‘মানুষের মনুষ্যত্বের বড়ই অভাব।’ কেউ লিখেছেন, ‘এই সময়ে ইন্টারভিউয়ের চাইতে দোয়া দরকার নুর ভাইয়ের জন্য।’ কারো মন্তব্য, ‘আপনার লেখা দেখে মনে হচ্ছে, মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে আসলেই।’ কেউ বা লিখেছেন, ‘ভয়াবহ শব্দটা ভয়াবহ।’ জয়কে টিটকারি করে কারো মন্তব্য, ‘হাসপাতাল থেকে লাইভ করেন।’ আবার কারো মতে, ‘সবসময় আলোচনায় থাকতেই এসব পোস্ট দেন জয়।’