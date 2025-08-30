সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঝিনাইদহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে গতি আনা এবং অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্ভোগ লাঘবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এরইমধ্যে কয়েকটি জেলায় আঞ্চলিক কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এরসাথে যোগ হলো ঝিনাইদহ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) ঝিনাইদহ সদরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও পায়রা উড়ানো এবং ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে নতুন এ আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ।

ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া ও মাগুরা জেলার কলেজসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সরকারি কেশবচন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঝিনাইদহে আঞ্চলিক কেন্দ্র চালু করায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেয়াসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত ১৫ বছরে নানা ধরণের দুর্নীতি-অনিয়ম হয়েছে। এসব দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর এরকম দুর্নীতি করতে কেউ সাহস না পায়।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন নতুন বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও প্রফেশনাল কোর্স চালু এবং অধিভুক্ত কোর্সে আসন বৃদ্ধি করাসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঝিনাইদহ জেলার সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে।

সভাপতির বক্তব্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য সিলেবাস সংস্কার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের এটুআই, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ইউনিসেফসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

প্রফেসর আমানুল্লাহ বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত কলেজের ৫০ হাজার ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খরচে ফ্রি-ল্যান্সার হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এরপর ছেলেরাও একই সুযোগ পাবে।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতি এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আমানুল্লাহ বলেন, অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণায় আর্থিক সহায়তা দিবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য তিনি শিক্ষকদের গবেষণার প্রস্তাবনা জমা দেয়ার পরামর্শ দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র সমন্বয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এবং কর্মকর্তা অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি নাজিম উদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গণঅধিকার পরিষদের ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঝিনাইদহ জেলা শাখার আমির অধ্যাপক আলী আজম মো. আবু বকর, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, সরকারি কেশবচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু বক্কর সিদ্দিকী, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মাহফুজ হোসেন এবং ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। আলোচনা সভার শুরুতে জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ ঝিনাইদহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাইবান্ধায় সমাবেশ শেষে জাতীয় পার্টির কার্যালয় ভাঙচুর করে গণ অধিকার পরিষদ

খুলনায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিচার্জ

বরগুনার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্যে দূষিত পায়রা-বিষখালী নদীর পানি

টাঙ্গাইলে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর, মহাসড়ক অবরোধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঘিওরে ধলেশ্বরী নদী ভাঙনে সর্বস্বান্ত ৩ গ্রামের মানুষ

ভারত থেকে ১৪ দিনে ৪০ হাজার টন চাল আমদানি, সুফল পাচ্ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ

যশোরে চাঁদার জন্য এক পরিবারের ৫ জনকে কোপাল বিএনপি নেতা, নিহত ১

নির্বাচন চাই না, দরকার ইউনূস সরকার লিখে পাগলা মসজিদের দানবাক্সে চিঠি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng