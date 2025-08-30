রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় বিএনপি-জামায়াত-এনসিপিসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।
বিএনপি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একইসঙ্গে নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সরকারের কাছে ঘটনার আইনসম্মত তদন্তেরও দাবি জানান তিনি।
শনিবার (৩০ আগস্ট) এক বিবৃতিতে তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা অত্যন্ত সংবেদনশীল গণতান্ত্রিক উত্তরণের সময় অতিক্রম করছি, যার প্রথম পদক্ষেপ হলো জাতীয় নির্বাচন। তাই আজকের মতো অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলো যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এবং আমাদের গণতন্ত্রের পথে অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত না হয়— সেটি আমাদের সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
এ ছাড়া নুরুল হক নুরের ওপরে ‘হামলার’ ঘটনার আইনানুগ তদন্ত দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘নুরুল হক নুরের ওপর হামলা এবং কাকরাইলে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় বিএনপির পক্ষ থেকে আমি তীব্র নিন্দা জানাই।’
জামায়াতে ইসলামী
নুরুল হক নুরসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে গুরুতরভাবে আহত করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার লেখেন, ‘বিজয়নগরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কতিপয় সদস্য লাঠিচার্জ করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, ডাকসুর সাবেক ভিপি অন্যতম জুলাই যোদ্ধা নুরুল হক নুরসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে গুরুতরভাবে আহত করেছে। আমরা এ মর্মান্তিক আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে আমরা আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’
তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদের পতনের পর এই হামলার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। আমরা সব মহলের পক্ষ থেকে সহনশীল পরিবেশ প্রত্যাশা করি। জাতি যখন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এই ধরনের হামলা আবার ফ্যাসিবাদের কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।’
মিয়া গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, ‘অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।’
এনসিপি
নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাংলামোটর মোড়ে বিক্ষোভ করে এনসিপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে তারা এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।
এ ছাড়াও হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, আবদুল হান্নান মাসউদসহ আরও কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় পার্টিকে (জাপা) বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধের দাবি জানায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। শনিবার (৩০ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।
সংগঠনের মহাসচিব মাওলানা সাজেদুর রহমান ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুরের ওপর আওয়ামী দোসর জাপার সন্ত্রাসী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল ও ফ্যাসিস্টপন্থি সদস্যের ন্যক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
তারা বলেন, ‘হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক কঠোর পদক্ষেপ নিতে সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে ভারতীয় আধিপত্যবাদের চিহ্নিত এজেন্ট জাতীয় পার্টিকেও বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাই। জাতীয় পার্টিকে ঘিরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ পুনর্বাসনের অপচেষ্টা সফল হতে দেওয়া হবে না ইনশাআল্লাহ।’
সমমনা জোট ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)
নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের আহ্বায়ক ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ। শনিবার দুপুরে এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান তিনি।
ড. ফরহাদ বলেন, ‘শুক্রবার রাজধানীতে ন্যক্কারজনক হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর ও তার দলের নেতাকর্মীরা গুরুতর আহত হয়েছেন। আমরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। একইসঙ্গে আহতদের দ্রুত সরকারিভাবে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং অনতিবিলম্বে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
জুলাই ঐক্যের ১০১ সংগঠন
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা নিয়ে হুঁশিয়ারি দেয় জুলাই ঐক্যের ১০১ সংগঠন। শুক্রবার জুলাই ঐক্যের সংগঠক এবি জুবায়েরের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, চব্বিশের বিপ্লবের অন্যতম সহযোদ্ধা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ অর্ধশতাধিক জুলাই যোদ্ধার ওপর হামলা হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ, তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে জুলাইয়ের স্পিরিট ধারণ করা জুলাই ঐক্যের ১০১ সংগঠন।
জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স
নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ ঘোষণা দেয় জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স। শুক্রবার রাতে সংগঠনটির ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
পোস্টে জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স লিখেছে, ‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস।’
ছাত্রদল
নুরুল হক নুরসহ গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।
শুক্রবার রাতে ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক (সহসভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলমের সই করা এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানায় বিএনপির সহযোগী ছাত্র সংগঠন।
বিবৃতিতে বলা হয়, রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় জাতীয় পার্টি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সম্মুখসারির নেতা ও গণঅভ্যুত্থানের পক্ষশক্তির ওপর এ ধরনের নৃশংস হামলা অভাবিত! গণঅভ্যুত্থানোত্তোর সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
ছাত্র শিবির
আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে দেখে প্রতিক্রিয়া জানান বাংলাদেশ ছাত্র শিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নুরকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘নুরের মতো একজন নেতার ওপর এভাবে হামলা বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত।
এ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি দল ও সংগঠন এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।