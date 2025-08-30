জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বেশ সক্রিয় ছিলেন তিনি। তার সন্তানকে নিয়ে রাজপথেও নামেন এ সংগীতশিল্পী। ৫ আগস্টের পর নতুন সরকার গঠিত হলে সরকারকে দারুণভাবে সমর্থন করেন তিনি।
এমনকি সে সময় আসিফ জানিয়েছিলেন তিন মাস পরেই সরকারের আলোচনা-সমালোচনা করবেন। বর্তমানে সেই ভূমিকায় দেখাও যাচ্ছে আসিফকে। অন্যায় দেখলে সেখানে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় এ জনপ্রিয় গায়ককে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় গুরুতর আহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি ও গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন। গায়ক আসিফ আকবরও পোস্ট করলেন রাজনীতিকে কেন্দ্র করে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ফেসবুকে এক পোস্ট করেন আসিফ। যেখানে রাজনৈতিক দলের নেতাদের নির্লজ্জতার কথা উল্লেখ করেন তিনি। নিজের পোস্টে আসিফ লেখেন, ‘আগে ভাবতাম রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীরা দায় নিয়ে পদত্যাগ করে না, তারা নির্লজ্জ। এখন দেখি ঐ চেয়ার নির্লজ্জদের জন্যই।’
পোস্টে কোনো নাম উল্লেখ না করলেও অনুরাগীদের অনেকেই মন্তব্য করে লিখেছেন, আসিফ আকবর মুলত আইন উপদেষ্টাকে ইঙ্গিত করেই পোস্টটি করেছেন।
এদিকে নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এর প্রতিবাদ জানান। আসিফ নজরুলের সেই পোস্টে মন্তব্য করে ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারী। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহও তার পোস্টে মন্তব্য করে তাকে দায়িত্ব ঠিকঠাক পালনের আহ্বান জানান।
উল্লেখ্য, শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় গুরুতর আহত হন নুর। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, নুরের মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্তাক্ত। তার নাক ফেটে যায় এবং তিনি স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছেন। বর্তমানে নুর আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার জ্ঞান ফিরেছে বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে তার ফেসবুক পেজ থেকে।