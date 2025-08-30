সেকশন

শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধসহ তিন দফা দাবি গণ অধিকার পরিষদের

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০২

জাতীয় পার্টিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে গণ অধিকার পরিষদ। একই সঙ্গে দলটির পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছে, নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশে এই তিন দফা দাবি তুলে ধরেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য মাহফুজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন জেএসডি, লেবার পার্টি, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল, জনতার অধিকার পার্টি এবং গণ অধিকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। বক্তব্যে তারা নুরের ওপর হামলাকে ‘পরিকল্পিত’ আখ্যা দেন এবং হামলাকারীদের পেছনে ‘রাষ্ট্রীয় ছত্রচ্ছায়া’ থাকার অভিযোগ তোলেন।

সমাবেশে বক্তারা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। এর আগপর্যন্ত রাজপথে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলেন। সমাবেশে নুরুলের ওপর হামলার ঘটনা পরিকল্পিত বলে দাবি করা হয়।

সমাবেশে ‘লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে, ‘নুরের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব দে’, ‘আওয়ামী লীগের ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না’, ‘জাতীয় পার্টির ঠিকানা, এই বাংলায় হবে না’, ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর, জাতীয় পার্টি নো মোর’, ‘জাতীয় পার্টির আস্তানা, ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

সমাবেশে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়, যা পল্টন, প্রেসক্লাব, কাকরাইল ও বিজয়নগর হয়ে আবার দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

গণ অধিকার পরিষদের নেতারা জানান, দাবি না মানলে আগামী দিনগুলোতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

জাতীয় পার্টি গণ অধিকার পরিষদ নুরুল হক নুর রাশেদ খাঁন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নুরকে আরও ৩৬ ঘণ্টা আইসিইউতে রাখার সিদ্ধান্ত চিকিৎসকদের

রংপুরে জাপার অফিস ভাঙতে এলে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে: হুঁশিয়ারি মোস্তফার

নুরের ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে কোন দল কী বললো

নুরের ওপর হামলা রাজনীতির জন্য অশনি সংকেত: শিবির সভাপতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নুরের সুস্থতা কামনায় ইশরাক, ফ্যাসিবাদের পুনর্জন্মের আশঙ্কা

নুরের ওপরে হামলা দেশের মানুষ মেনে নেবে না: মঈন খান

লাল রঙের পোশাক পরিহিত সেই ব্যক্তির পরিচয় জানালেন রাশেদ খাঁন

লাল টি-শার্ট পরা সেই লোক পেটায়নি নুরকে: রাশেদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng