শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দেশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩২

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে চক্রান্ত চলছে, নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র চলছে। উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উগ্রবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে ময়মনসিংহ টাউন হল তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের প্রথম জাতীয় প্রতিনিধি সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকাতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্র যেন সফল না হয়, সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন বাংলাদেশে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে। এখানে সংখ্যালঘু বলতে কিছু থাকবে না।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের দীর্ঘ নির্যাতন ও দুঃশাসনের পর একটি অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করার সুযোগ পেয়েছি। এ নতুন বাংলাদেশ নির্মাণ করতে আমরা সবাই একটি বিষয়ে একমত, যেমন প্রত্যেক মানুষের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।’

জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আজকে যারা মনে করছেন, আপনারা আলাদা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্য, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবসময় বলেন, কখনও এ কথা বলা যাবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু এ কথা বলা যাবে না। আমরা সবাই বাংলাদেশি। আমাদের সকলের অধিকার সমান।’

তিনি বলেন, ‘অতীতে সব সময় আপনাদের ওপর সুবিচার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে ৩১ দফা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতির মূল চাবিকাঠি। সেখানে রেইনবো বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে, রেইনবো জাতির কথা বলা হয়েছে।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আপনাদের সকলকে নিয়ে সত্যিকার অর্থে রেইনবো জাতি গঠন করতে চাই। সেটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, নির্বাচন বানচাল করতে একটি গোষ্ঠী চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ধরনের উগ্রবাদের কথা বলে মানুষকে বিভক্ত করতে চায়, বিভাজন করতে চায়। আজকে আমাদের সকলের দায়িত্ব হবে, ১৯৭১ সালে যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ক্ষুদ্র জাতি, বড় জাতি এক সঙ্গে লড়াই করেছিলাম, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সেইভাবে আবার আমরা কাজ করব।’

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

বিএনপি সারাদেশ রাজনীতি মির্জা ফখরুল

