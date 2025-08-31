সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির ২০টি থানায় নতুন আহ্বায়ক কমিটি

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০০:৪৬

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির অধীন ২০টি থানায় নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিগুলো ১২ সদস্যবিশিষ্ট।

শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহবায়ক রফিকুল আলম মজনু ও সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন এসব কমিটি অনুমোদন করেন।

অনুমোদিত কমিটিগুলো হলো- মতিঝিল, পল্টন, শাহজাহানপুর, খিলগাঁও, সবুজবাগ, মুগদা, শাহবাগ, রমনা, সুত্রাপুর, গেন্ডারিয়া, ওয়ারী, কোতয়ালী, বংশাল, হাজারীবাগ, নিউমার্কেট, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কামরাঙ্গীরচর, কদমতলী ও শ্যামপুর থানা।

সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক (দপ্তরের দায়িত্বে) সাইদুর রহমান মিন্টু প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

