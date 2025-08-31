ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির ২০টি থানায় নতুন আহ্বায়ক কমিটি

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির অধীন ২০টি থানায় নতুন আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিগুলো ১২ সদস্যবিশিষ্ট।
শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহবায়ক রফিকুল আলম মজনু ও সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন এসব কমিটি অনুমোদন করেন।
অনুমোদিত কমিটিগুলো হলো- মতিঝিল, পল্টন, শাহজাহানপুর, খিলগাঁও, সবুজবাগ, মুগদা, শাহবাগ, রমনা, সুত্রাপুর, গেন্ডারিয়া, ওয়ারী, কোতয়ালী, বংশাল, হাজারীবাগ, নিউমার্কেট, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কামরাঙ্গীরচর, কদমতলী ও শ্যামপুর থানা।
সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক (দপ্তরের দায়িত্বে) সাইদুর রহমান মিন্টু প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।