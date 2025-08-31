সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে মাঠ কর্মকর্তাদের আল্টিমেটাম

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনের জন্য আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মাঠ কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, অন্যথায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

শনিবার (৩০ আগস্ট) উপজেলা, থানা, সমমান ইলেকশন অফিসার্স আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এমন আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের  অনুষ্ঠিত উপজেলা ইলেকশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে জন্য পৃথক সার্ভিস গঠনের দাবি উত্থাপন করা হয়।

এতে আরও বলা হয়, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রস্তাবিত ‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫’ জারি করে নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠন করতে হবে।

নেতারা বলেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুস্পষ্ট ও সুপারিশ এবং নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠনের বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ায় বক্তারা নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা ব্যতিরেকে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ কোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

নির্বাচন কমিশন ইসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এবারের নির্বাচন ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হবে: ইসি আনোয়ারুল

কারাবন্দিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে ইসি

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি

শুনানি শেষ, চার দিনে ১৮৯৩টি দাবি আপত্তির শুনানি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত, আজ ঘোষণা করবে ইসি

৫ম গ্রেড পেলেন ইসির ৭৫ কর্মকর্তা, চারজন পেলেন চতুর্থ

যেকোনো সময় হতে পারে ঘোষণা, নির্বাচনের রোডম্যাপ চূড়ান্ত

২০০১ সালের আসনে ফিরতে চান কয়েক জেলার আবেদনকারীরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng