৯ গোলের উৎসব, নেভেসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক ও পিএসজির পাকাপাকি জয়

পিএসজি প্রথম আধা ঘণ্টায় চারবার জালে বল পাঠানোর মধ্য দিয়েই ম্যাচ জেতার উদ্দেশ্য পাকাপাকি করে ফেলে।
দ্বিতীয়ার্ধে হ্যাটট্রিকের আনন্দে ভাসেন জোয়াও নেভেস। গোল করায় তুলুজও একেবারে কম যায়নি। তবে চ্যাম্পিয়নদের বড় জয় তারা আটকাতে পারেনি।
লিগ আঁয় শনিবার (৩০ আগস্ট) রাতের ম্যাচে ৬-৩ গোলে জিতেছে পিএসজি। বিজয়ীদের দুটি গোল করেছেন উসমান দেম্বেলে, একবার জালের দেখা পেয়েছেন ব্র্যাডলি বার্কোলা।
প্রতিপক্ষকে একরকম কোণঠাসা করে প্রথম ১৫ মিনিটেই তিনবার জালে বল জড়ায় পিএসজি।
সপ্তম মিনিটের সেট পিসে দেম্বেলের একটু উঁচু করে বাড়ানো বল দারুণ বাইসাইকেল কিকে জালে পাঠিয়ে দলকে এগিয়ে নেন জোয়াও নেভেস। দুই মিনিট পর ফাবিয়ান রুইসের থ্রু বল ধরে ছয় গজ বক্সের বাঁ দিক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড বার্কোলা।
তৃতীয় গোলটিও আসে সেট পিস থেকে। কর্নারের পর ডি-বক্সে আরেকটি চমৎকার বাইসাইকেল কিকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার নেভেস।
২৯তম মিনিটে তরুণ তারকা দিজিরে দুয়ে ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির পায় পিএসজি। সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ম্যাচের পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় শিরোপাধারীরা।
৩৭তম মিনিটে চার্লি ক্রেসওয়েলের গোলে ব্যবধান কমিয়ে, ঘুরে দাঁড়ানোর কিছুটা আশা নিয়ে বিরতিতে যায় তুলুজ।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বার্কোলা ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে আবার পেনাল্টি পায় পিএসজি। ৫১তম মিনিটে ওই স্পট কিকেও জালে বল পাঠিয়ে স্কোরলাইন ৫-১ করেন দেম্বেলে।
আর ৭৮তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের শটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন নেভেস।
শেষ দিকে ইয়ান ও আলেক্সিসের গোলে হারের ব্যবধান কিছুটা কমে তুলুজের।
টানা তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। আসরে প্রথম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া তুলুজ ৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে ষষ্ঠ স্থানে।