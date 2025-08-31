সংবিধানে পিআর বলতে কোনো শব্দ নেই: সালাহউদ্দিন আহমেদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় নির্বাচন হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে পিআর বলতে কোনো শব্দ নেই। তাই নির্বাচন নিয়ে কেউ টালবাহানা করলে, বাধা সৃষ্টি করলে, দেশের মানুষ তা মানবে না।
শনিবার (৩০ আগস্ট) নেত্রকোনা জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। শহরের ঐতিহাসিক মোক্তারপাড়া মাঠে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
সালাহউদ্দিন বলেন, ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি। আন্দোলন করে ফ্যাসিবাদকে উৎখাত করেছি। ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছি। কিন্তু কিছু শক্তি সেই ভোটের অধিকারকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কেউ এই নির্বাচনকে ঠেকাতে পারবে না।
সালাহউদ্দিন বলেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে আপনারা কেউ নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করবেন না। সারাদেশে নির্বাচনী আমেজের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। কোনো বিশৃঙ্খলা চাই না। তিনি বলেন, কেউ কেউ বলছেন, সংবিধানে নির্বাচন কীভাবে হবে তা লেখা নেই। সংবিধানে ৬৫ অনুচ্ছেদের ২ উপধারায় কীভাবে নির্বাচন করতে হবে তা স্পষ্টভাবে লেখা আছে।
নেত্রকোনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. মো. আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ডক্টর রফিকুল ইসলাম হিলালীর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ আলমগীর। উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির যুগ্ম মহাসচিব হাবীব উন নবী খান সোহেল। আরও বক্তব্য দেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শরীফুল আলম, আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ওয়ারেস আলী মামুন, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য লুৎফুজ্জামান বাবর প্রমুখ। ২০১৪ সালের ২৫ অক্টোবর জেলা বিএনপির সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।