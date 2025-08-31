কনটেইনার পরিবহনে বৈশ্বিক তালিকায় একধাপ পিছিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। আন্তর্জাতিক শিপিং বিশ্লেষক সংস্থা লয়েডস লিস্ট প্রকাশিত তালিকায় বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান এখন ৬৮তম। গত বছর যা ছিল ৬৭তম।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সেবা বৃদ্ধি না হলে প্রতিযোগিতায় আরও পিছিয়ে পড়তে পারে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর।
যদিও ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩২ লাখ ৭৫ হাজার একক কনটেইনার পরিবহন করেছে। যা আগের বছরের চাইতে ৭.৩৭ শতাংশ বেশি।
তালিকায় ৫ কোটি ১৫ লাখ কনটেইনার পরিবহন করে শীর্ষে রয়েছে চীনের সাংহাই বন্দর। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর বন্দর। তৃতীয় অবস্থানে আছে চীনের নিংবো বন্দর।