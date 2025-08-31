শি-পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মোদি 

সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে জাপান থেকে শনিবার (৩০ আগস্ট) চীনে পৌঁছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সম্মেলনে যোগ দিতে ইতোমধ্যে চীনে পা রেখেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের পর চীনে মোদির এটি প্রথম সফর। দেশটির স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মোদির বহুল প্রত্যাশিত বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
মোদি এমন সময় চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন যখন তার দেশের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাই মোদি ও শির বৈঠক ঘিরে বিশ্বের অনেকে তাকিয়ে আছেন। এরইমধ্যে উভয় দেশই পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছে।
অন্যদিকে শির সঙ্গে বৈঠকের পর আগামীকাল সোমবার পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদি। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে মার্কিন প্রশাসন।
তবে ভারত এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, তারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা কমাবে না। অন্যদিকে রাশিয়াও ভারতের পাশে থাকার দৃঢ় বার্তা দিয়েছে। তাই মোদির সঙ্গে পুতিনের আগামীকালের বৈঠকও গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি বিশ্লেষকদের।
বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, মার্কিন আধিপত্য ঠেকাতে বিশ্ব এবার নতুন জোটের দেখা পেতে পারে।
এদিকে চীনের মাটিতে পা রাখার কিছুক্ষণ পর মোদিকে ফোন করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি মোদিকে আহ্বান জানিয়েছেন যে তিনি যেন এসসিও সম্মেলনে রাশিয়া এবং অন্য দেশের নেতাদের 'যথাযথ সংকেত' পৌঁছে দেন।
গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছে।