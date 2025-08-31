রাজনীতি ছেড়ে অভিনয়ে ফিরছেন কঙ্গনা

বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে সফল না হলেও তার অভিনয় দক্ষতা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেননি। ‘গ্যাংস্টার’, ‘ফ্যাশন’, ‘কুইন’, ‘তনু ওয়েড্স মনু’র মতো ছবির জন্য বার বার প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।
কঙ্গনা রানাউত আগেই জানিয়েছিলেন, রাজনীতিতে মন টিকছে না। রাজনীতিতে এত কাজ করতে হয় তা তার ধারণাই ছিল না। তবে কি এবার রাজনীতি ছেড়ে ফের অভিনয়ে ফিরছেন মান্ডির সাংসদ?
এবার নাকি নিজেরই বেশ কয়েকটি ছবির সিক্যুয়াল নিয়ে অভিনয়ে ফিরতে চলেছেন তিনি।
জানা গেছে, চলতি বছরের নভেম্বরেই ‘কুইন ২’ ছবির শুটিং শুরু করতে চলেছেন কঙ্গনা। ছবির চিত্রনাট্যও তৈরি হয়ে গেছে। লন্ডনে চলছে ছবির রেকির কাজ। আগের ছবিটির মতোই ভারত ও লন্ডনে ছবির শুটিং হবে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘তনু ওয়েড্স মনু’ ছবির তৃতীয় অংশের জন্যও প্রস্তুতি নিচ্ছেন কঙ্গনা। ২০২৬ সালে এই ছবির শুটিং শুরু হবে। ‘কুইন ২’-এর শুটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ এল রাই-এর এই ছবির কাজ শুরু করবেন কঙ্গনা। অভিনেত্রীর বিপরীতে এবারও দেখা যাবে আর মাধবনকে। তবে এখনো এই প্রসঙ্গে ছবির নির্মাতা বা কঙ্গনা, কেউই মুখ খোলেননি।
এর আগে ২০২৪ সালে বিজেপির হয়ে ভোটে লড়ে সাংসদ নির্বাচিত হন কঙ্গনা। বছর ঘুরতেই রাজনীতি নিয়ে তৈরি হওয়া আক্ষেপ এক এক করে ভাগ করে নিয়েছিলেন কঙ্গনা। নালা পরিষ্কার করা ও রাস্তা পরিষ্কার করার মতো সমস্যা নিয়ে তার দ্বারস্থ হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, যা মোটেই পছন্দ হয়নি কঙ্গনার।
রাজনীতি করে রোজগারের পরিমাণ নিয়েও সন্তুষ্ট নন তিনি। অভিনেত্রী ভেবেছিলেন, বেশ হালকা চালেই রাজনীতি সংক্রান্ত নানা কাজ করতে পারবেন। খুব বেশি মাথা ঘামানোর বা পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ক্রমশ বুঝেছেন, তার ধারণা ভুল।