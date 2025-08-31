সেকশন

সম্পর্ক জোরদারে শি'কে মোদির বার্তা  

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৪
সাত বছর পর চীনে নরেন্দ্র মোদি

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে রোববার (৩১ আগস্ট) সাক্ষাৎ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে ভারত-চীন সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খবর এনডিটিভির।   

চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে মোদি বলেছেন, সীমান্তে সেনা প্রত্যাহারের পর শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

গত বছর কাজানে ফলপ্রসূ আলোচনা আমাদের সম্পর্ককে ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দিয়েছিল বলে জানান মোদি। ২০২৪ সালের অক্টোবরে ব্রিকসের সম্মেলনের ফাঁকে শির সঙ্গে বৈঠকের কথা উল্লেখ করেছেন মোদি।

এদিন মোদি দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলের বিষয়েও কথা বলেছেন। মোদি বলেছেন, উভয় দেশের ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন জনগণের স্বার্থ আমাদের সহযোগিতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এটি সমগ্র মানবতার কল্যাণের পথও প্রশস্ত করবে।

 

মোদি এমন সময় চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করলেন যখন তার দেশের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতোমধ্যে চীনও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের বার্তা দিয়েছে। 

এদিকে আগামীকাল সোমবার পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদি। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে ভারতীয় পণয়ের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে মার্কিন প্রশাসন। 

তবে ভারত এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, তারা রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা কমাবে না। অন্যদিকে রাশিয়াও ভারতের পাশে থাকার দৃঢ় বার্তা দিয়েছে। তাই মোদির সঙ্গে পুতিনের আগামীকালের বৈঠকও গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি বিশ্লেষকদের। 

বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, মার্কিন আধিপত্য ঠেকাতে বিশ্ব এবার নতুন জোটের দেখা পেতে পারে।  

ইত্তেফাক/এসআর

ভারত রাশিয়া নরেন্দ্র মোদি শি জিনপিং আন্তর্জাতিক

