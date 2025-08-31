কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্টেথোস্কোপে কয়েক সেকেন্ডেই হৃদরোগ শনাক্তের দাবি

ব্রিটিশ গবেষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) একটি নতুন স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেছেন, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের তিনটি বড় সমস্যা শনাক্ত করতে সক্ষম। গবেষকদের দাবি, এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে অনেক রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে।
১৮১৬ সালে আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপের আধুনিক সংস্করণ হিসেবে এই যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে। ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন ও ইম্পেরিয়াল কলেজ হেলথ কেয়ার এনএইচএস ট্রাস্টের এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই নতুন স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে হার্ট ফেইলিউর, হৃৎপিণ্ডের ভালভের রোগ এবং অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব। গবেষকরা মনে করেন, এটি রোগীদের সময়মতো চিকিৎসার সুযোগ করে দেবে এবং রোগ শনাক্তের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে। এই গবেষণা শেষে যন্ত্রটি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সাধারণ চিকিৎসকের চেম্বারে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রথাগত স্টেথোস্কোপের বদলে এই যন্ত্রে একটি চারকোনা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি মাইক্রোফোন রয়েছে। এটি এমন সূক্ষ্ম শব্দ বিশ্লেষণ করতে পারে, যা সাধারণ মানুষের কান ধরতে পারে না। এটি একটি ইসিজি (ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম) গ্রহণ করে হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেত রেকর্ড করে এবং সেই তথ্য ক্লাউডে পাঠিয়ে এআই বিশ্লেষণ করে। এই এআই মডেলকে হাজার হাজার রোগীর ডেটা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
গবেষণায় ৯৬টি সাধারণ চিকিৎসকের চেম্বারে ১২ হাজারেরও বেশি রোগীর ওপর এই এআই স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান একো হেলথ তৈরি করেছে। একই সময়ে, ১০৯টি চেম্বারে যেসব রোগীর ওপর এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি, তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে, এআই স্টেথোস্কোপ ব্যবহারে হার্ট ফেইলিউর শনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২.৩৩ গুণ, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন শনাক্তের সম্ভাবনা ৩.৫ গুণ এবং হার্ট ভালভের রোগ শনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১.৯ গুণ বেড়ে যায়।
ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর ও কার্ডিওলজিস্ট ডা. সোনিয়া বাবু-নারায়ণ বলেছেন, 'এটি একটি চমৎকার উদাহরণ যে, কীভাবে দুই শতাব্দীর পুরোনো একটি যন্ত্রকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা যায়। এই ধরনের উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক সময় এসব রোগ তখনই ধরা পড়ে যখন রোগী গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে আসে। আগেভাগে রোগ শনাক্ত হলে মানুষ দীর্ঘদিন সুস্থভাবে বাঁচতে পারে।'
এই গবেষণার ফলাফল স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কার্ডিওলজির বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এআই স্টেথোস্কোপটি দক্ষিণ লন্ডন, সাসেক্স এবং ওয়েলসের কিছু সাধারণ চিকিৎসকের চেম্বারে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
সূত্র: বিবিসি।