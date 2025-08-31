সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সন্তানদের নিয়ে ৮০০ কিলোমিটার হাঁটলেন বাবা

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১২:০২
ছবি: সংগৃহীত

সন্তানদের নিয়ে ৩১ দিনে ৮০০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন এক বাবা। উদ্দেশ্য- সন্তানদের শক্ত-সামর্থ করে তোলা, টিকে থাকার সক্ষমতা ও মনোবল বাড়ানো।

চীনের ওই ব্যক্তির পারিবারিক নাম উ। তার দুই সন্তান ১০ বছরের মেয়ে এবং ৮ বছরের ছেলে। গত ১৭ জুলাই উ দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে দক্ষিণ চীনের শেনজেনের বাওআন থেকে এক মাসের জন্য বেরিয়ে পড়েন। তাদের গন্তব্য দেশটির মধ্যাঞ্চলের হুনান প্রদেশ।

যদিও এই ব্যক্তি শুরুতে নিজেই ভাবতে পারেননি, তাঁর দুই শিশুসন্তান শেষ পর্যন্ত এতটা পথ হেঁটে সফলভাবে পাড়ি দেবে। সংবাদমাধ্যমে উ বলেন, ‘আমি ভাবিনি, ওরা শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে। আমার মুক্তির আনন্দ হচ্ছে, একই সঙ্গে আমি তাদের জন্য গর্ব অনুভব করছি।’

সাধারণত নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন উ, সন্তানদের খুব একটা সময় দিতে পারেন না। দুই বছর আগে উ একবার এমন পরিকল্পনা করেছিলেন। সেবার তিনি ছেলে-মেয়েকে হাঁটিয়ে তাঁর নিজের শহর হুনানে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাচ্চাদের বয়স কম হওয়ায় সেবার তাকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

উ বলেন, ‘হাইকিংয়ের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি তাদের মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে চেয়েছিলাম। তারা সহজেই হাল ছেড়ে দেওয়ার স্বভাবের ছিল, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লে পিছিয়ে যেত।’

আমি চেয়েছিলাম, তারা যেন দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে এবং যা শুরু করবে, তা শেষ করার অভ্যাস গড়ে তোলে।

হেঁটে এই ভ্রমণে উ নিজে ১০ কেজি ওজনের একটি ব্যাকপ্যাক বহন করেছেন। দুই ছেলে-মেয়ের কাঁধে ছিল পাঁচ কেজি ওজনের একেকটি ব্যাগ। প্রতিদিন তাঁরা অন্তত ২৩ কিলোমিটার হাঁটতেন।

হাঁটার সময় বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে উ তাদের নানা কথা বলে সাহস দিতেন।

উ বলেন, ‘যখন আমি খেয়াল করতাম তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমি তাদের বলতাম, তারা তাদের বাবার চেয়েও শক্তিশালী।’ এতটা পথ হাঁটতে গিয়ে উ-র পায়ে ফোসকা পড়েছে। কিন্তু শিশু দুটির পা অক্ষত ছিল। শুধু হাঁটার মাধ্যমে নয়, বরং এই সফরে উ তার সন্তানদের আয় বুঝে ব্যয় করার শিক্ষাও দিয়েছেন।

উ বলেন, তিনি ছেলে-মেয়েকে দৈনন্দিন খরচের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতেন।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

শিশু চীন সন্তান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব এবং ভালো প্রতিবেশী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ: শি

শি-পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মোদি 

চীনে পা রাখলেন পুতিন

চীনে জাতিসংঘ মহাসচিব, শি’র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাত বছর পর চীনে মোদি

জাপানে মার্কিন ‘টাইফুন’ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের সিদ্ধান্তে চীন ও রাশিয়ার হুঁশিয়ারি

শি জিনপিংয়ের একটি ‘গোপন’ চিঠিতে বদলে যাচ্ছে চীন-ভারত সম্পর্ক: রিপোর্ট

সেপ্টেম্বরে ‘যুগান্তকারী’ বৈঠকে বসছেন পুতিন-জিনপিং

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng