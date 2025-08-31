সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রিটিশ টিকটক তারকা আলি ওয়াকারের আকস্মিক মৃত্যু

ব্রিটিশ টিকটক তারকা আলি ওয়াকার। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যের জনপ্রিয় টিকটক তারকা আলি ওয়াকার মারা গেছেন। গত ১১ আগস্ট নিজ এলাকার পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ পাওয়া যায়। ওয়াকারের এই আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে গোটা ইন্টারনেট জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তার ভক্তদের দাবি ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। যদিও পুলিশ বলছে তার মৃত্যুর পেছনে কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

পুলিশের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনলাইনে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে ইনফ্লুয়েন্সার আলি ওয়াকারকে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মরদেহ উদ্ধারের পর হত্যার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 

ঘটনার দিন (১১ আগস্ট) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ডুবুরি দলকে খবর দেওয়া হয়। ডুবুরি দল মরদেহ উদ্ধারের চেষ্টা চালায় এবং পরে ওয়াকারের মরদেহ পাওয়া যায়।

এই পুকুরেই ভাসমান অবস্থায় ওয়াকারের মরদেহ পাওয়া যায়। ছবি: সংগৃহীত  

ব্রিটিশ পুলিশ দেশটির গণমাধ্যমকে জানিয়েছে, মৃত্যুকালে ওয়াকারের বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। যিনি আলি কিংস্টন ইউনিভার্সিটি নামেও পরিচিত ছিলেন। ওয়াকার বিতর্কিত পর্নস্টার বনি ব্লুর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করতে চাওয়ার কারণে বেশি পরিচিত পান। তবে সে সময় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ব্রিটিশ এ টিকটক তারকা। 

টিকটকে ওয়াকারের প্রায় ৫০ হাজার ফলোয়ার ছিল এবং ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত তার ভিডিওগুলো মোট ১৪ লাখেরও বেশি লাইক পেয়েছিল।

