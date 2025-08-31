সেকশন

সব আধুনিক হাসপাতাল যেন ঢাকাকেন্দ্রিক না হয়: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। ছবি: সংগৃহীত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, আমাদের দেশে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। ঢাকায় অনেক রোগী আসে। জেলা শহরে ভালো হাসপাতালও নেই। অধুনিক সুযোগ সুবিধার সব হাসপাতাল যেন ঢাকাকেন্দ্রিক না হয়।

রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন,আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে (উপাচার্য) বলেছি এই সেবা যেন ঢাকাকেন্দ্রিক না হয়। অন্তত তিন থেকে চারটি বড় জেলায় যেন আপাতত এই সেবা চালু করা যায়। এটা বড় হাসপাতাল। এখানে অনেক বড় কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখি। এখানকার সেবা সারাদেশে ছড়িয়ে যাবে। মানুষ স্বপ্ন দেখলেই তবে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়।

তিনি বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা যখন হাসপাতাল ভিজিট করলাম তখন দেখলাম অনেকের হাত নেই, পা নেই। অনেকের হাত-পা অকেজো হয়ে আছে। তখন তাদের উন্নত চিকিৎসার কথা ভাবলাম।

উপদেষ্টা বলেন, আমি চীনকে বলেছিলাম আমাদের যদি ১০-১৫ টা রোবট দিতে পারো আমরা চিকিৎসা কার্যক্রমটা চালাতে পারতাম। কিন্তা তারা ৫৭ টি রোবট দিয়েছে। এছাড়া চীনের প্রতিনিধিরা আমাদের ২৭ জনকে ট্রেনিং দিয়েছে। আমি বলেছি রোবটের মেইনটেনেন্স সক্ষমতার জন্য আমাদের লোকজনকে ট্রেনিং করাতে হবে। এই সেন্টারকে সাস্টেইনেবল করতে হবে।

রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারটি স্থাপনে চীনের যারা যুক্ত ছিলেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন স্থাস্থ্য উপদেষ্টা।

উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সিনিয়র সচিব মো. সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

