সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে এখনও সংশয় আছে: রুহুল কবির রিজভী

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন।
রিজভী জানান, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আমাদের এখনও সংশয় রয়েছে। এ নিয়ে কমিশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা জানতে চেয়েছি। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তাদের সহযোগীরা এখনও রয়ে গেছে, যারা নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে কমিশনের কী প্রস্তুতি আছে, আমরা তা জানতে চেয়েছি।'
তিনি আরও জানান, নির্বাচন কমিশন তাদের আশ্বস্ত করেছে যে, তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রিজভী বলেন, 'আমরা আশা করি, বর্তমান কমিশন একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।'
আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আরপিও (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ), সীমানা পুনঃনির্ধারণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট দেওয়ার অধিকার নিয়েও কথা হয়েছে। তিনি পিআর পদ্ধতি নিয়ে বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলোর নানা বক্তব্য থাকতে পারে। আমরা বিভিন্ন সময়ে পিআর পদ্ধতির চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছি।'