‘নুর যেন পরিবারের সেই ছোট ছেলেটি যে মাইরও খায়, আবার আদরও পায়’

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মারধরে গুরুতর আহত হন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন আছেন। এ ঘটনার পর থেকেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।
শুধু রাজনৈতিক মহলই নয়, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শোবিজ অঙ্গনের তারকারাও এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এ তালিকায় আছেন জনপ্রিয় গীতিকার ও সুরকার প্রিন্স মাহমুদ।
তবে নতুন করে কিছু লেখেননি প্রিন্স। নুরকে নিয়ে বছর কয়েক আগে একটি পোস্ট দিয়েছিলেন। ওই পোস্টের একটি স্ক্রিনশট নিজের ফেসবুকে ফের প্রকাশ করেছেন তিনি।
শনিবার (৩০ আগস্ট) পোস্ট করা প্রিন্স মাহমুদের ওই স্ক্রিনশটে লেখা, ‘নুর যেন একান্নবর্তী পরিবারের সেই ছোট ছেলেটি যে মাইরও খায়, আদরও পায়, আবার মাংসের বড় টুকরাগুলিও পায়।’
মন্তব্যের ঘরে এক নেটিজেনরা নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘নূরের মাইর খাওয়া এবং দেওয়াও একটা ডিপ পলিটিক্স।’ অন্য একজনের কথায়, ‘ছিঁচকে লোভের জন্য সে নিজেকে সামলে নিতে পারে নাই।’
প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় গুরুতর আহত হন নুর। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া অনেক ভিডিওতে দেখা গেছে, নুরের মুখ থেকে বুক পর্যন্ত রক্তাক্ত। তার নাক ফেটে যায় এবং তিনি স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নুর আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। তার জ্ঞান ফিরেছে।