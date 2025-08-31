সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
তাসকিনের দিনে সাইফের বল হাতে প্রত্যাবর্তন

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৩
ছবি: সংগৃহীত

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি যেন হয়ে উঠলো তাসকিন আহমেদের দিন। অভিজ্ঞ পেসার আবারও দেখালেন, কেন তিনি বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলে আস্থার প্রতীক। মাত্র ৪ ওভারে ২৮ রান খরচ করে চার উইকেট। ডাচ ব্যাটারদের থিতুই হতে দেননি উইকেটে। 

আর তাসকিনের সঙ্গে বল হাতে অপর প্রান্ত থেকে সফরকারীদের ওপর চাপ তৈরি করেন লম্বা সময় পর জাতীয় দলে ফেরা সাইফ হাসান। তাদের দাপটে নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান তোলে ডাচরা। জবাবে সহজেই ম্যাচ জিতে নেয় লিটনবাহিনী।

গতকাল বৃষ্টির শঙ্কা নিয়েই মাঠে গড়িয়েছিল সিলেটে তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলা। এ ম্যাচে টস জিতে আগে সফরকারী নেদারল্যান্ডসকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল টাইগার অধিনায়ক লিটন দাস। আর অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে যথার্থ প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লাগেন তাসকিন আহমেদ। নিজের প্রতি ওভারে একটি করে উইকেট নিয়েছেন ঢাকাইয়া এক্সপ্রেস। দুই ওভারের প্রথম স্পেলে দুই ওপেনার ম্যাক্স ও ডাউড ও বিক্রমজিত সিংকে আউট করেন অভিজ্ঞ পেসার। 

পরে শেষের দুই ওভারে ফেরান আরও দুই ব্যাটারকে। সবশেষ এই ফরম্যাটে তাসকিন চার উইকেট নিয়েছিলেন ২০২৩ সালের মার্চে। চট্টগ্রামে ঐ ম্যাচে দুই ওভারে ১৬ রান দিয়ে আয়ারল্যান্ডের চার ব্যাটারকে দেখিয়েছিলেন সাজঘরের পথ।

এদিকে দীর্ঘ বিরতির পর জাতীয় দলে ফিরে সাইফ হাসান করলেন নজরকাড়া প্রত্যাবর্তন। ব্যাট হাতে পরিচিত হলেও বোলিংয়ে তার চমকপ্রদ কার্যক্রম মঞ্চে নেমে সবাইকে অবাক করেছে। জাতীয় দলের জার্সিতে তার অভিষেক হয়েছিল ২০২১ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে। তবে ঐ সিরিজের পর জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি। 

তারপর ১৩৮০ দিন পর গতকাল লাল-সবুজের জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। তারপর বল হাতে করেছেন বাজিমাত। মাত্র দুই ওভারে ১৮ রান দিয়ে দুই উইকেট শিকার করেন সাইফ। এছাড়া কিপটে বোলিংয়ে ৪ ওভারে মাত্র ১৯ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন মোস্তাফিজ।

