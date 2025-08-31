হঠাৎ সাংবাদিক হয়ে গেলেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ কভার করতে নেদারল্যান্ডস থেকে কোনো সাংবাদিক আসেননি। নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দলের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। হঠাৎ করেই ক্রিকেটার থেকে সাংবাদিক বনে গেলেন তিনি। ব্যাটের পরিবর্তে হাতে ক্যামেরা নিয়ে বেশ ব্যস্ত দেখা যায় এই ডাচ ওপেনারকে।
ও'ডাউডের হাতে ক্যামেরা দেখে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের মনে করেন হয়তো মজা করছেন। তবে নেদারল্যান্ডস দলের মিডিয়া ম্যানেজার কোরে রুটগার্ডস একটু অবাক করে দিয়েই বলে উঠলেন, ম্যাক্স আজ সাংবাদিক হিসেবে আপনাদের সঙ্গে থাকবে।
সত্যিই সংবাদ সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করেন ও'ডাউড। নেদারল্যান্ডস দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন নোয়াহ ক্রস। এ সময় হাত তুলে প্রশ্ন করার অনুমতি নিয়ে নেন ডাচ ওপেনার। সতীর্থ ক্রসকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার টঙ্কার ডাকনামের গল্পটা একটু বলবে?’
ক্রসও উত্তরে বলেন, ‘ধন্যবাদ ম্যাক্স, তোমাকে ওখানে দেখে ভালো লাগছে।’ এরপর বললেন ডাকনামের কারণও, পছন্দের এক বেসবল খেলোয়াড়ের কারণেই তার নামের পাশে তা বসে গেছে।
শেষদিকে ক্রসকে আরও একটি প্রশ্ন করে বসেন ও'ডাউড। বাংলাদেশে তোমার পছন্দের ক্রিকেটার কে? এমন প্রশ্নের জবাবে ক্রস বলেন, ‘ভালো প্রশ্ন করেছ, অনেকের নামই বলা যায়। আমি গত বছর মোস্তাফিজের বিপক্ষে খেলেছি—সেটা ছিল দারুণ এক অভিজ্ঞতা।’
সাংবাদিকতায় ও'ডাউডের ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ আশাবাদী ক্রস। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় সে (ও'ডাউড) এখানে ক্যারিয়ার গড়তে পারবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সে অনেক সরব।’