রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধি দল

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৩
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধি দল। ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ‍উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন গিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধি দল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সোয়া ৪টায় জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় প্রবেশ করেন।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও ড. হামিদুর রহমান আযাদ (সাবেক এমপি)।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার অংশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা রোববার তিনটি রাজনৈতিক দল- বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী ও এনসিপিকে আলোচনার জন্য ডেকেছেন।

গতকাল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছিলেন, প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে বিকেল ৩টায় বিএনপি, সাড়ে ৪টায় জামায়াত ও সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি বৈঠকে অংশ নেবে। কিন্তু আজকে প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় বিএনপির সময় পরিবর্তন করার বিষয়টি জানানো হয়। বিএনপি সন্ধ্যা ৭টায় বৈঠকে অংশ নেবে।

প্রধান উপদেষ্টা জামায়াতে ইসলামী

