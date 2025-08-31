প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধি দল

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন গিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একটি প্রতিনিধি দল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সোয়া ৪টায় জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় প্রবেশ করেন।
প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও ড. হামিদুর রহমান আযাদ (সাবেক এমপি)।
আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার অংশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা রোববার তিনটি রাজনৈতিক দল- বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী ও এনসিপিকে আলোচনার জন্য ডেকেছেন।
গতকাল প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছিলেন, প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে বিকেল ৩টায় বিএনপি, সাড়ে ৪টায় জামায়াত ও সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি বৈঠকে অংশ নেবে। কিন্তু আজকে প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় বিএনপির সময় পরিবর্তন করার বিষয়টি জানানো হয়। বিএনপি সন্ধ্যা ৭টায় বৈঠকে অংশ নেবে।