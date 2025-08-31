সেকশন

চার ঘন্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৫

আগামী মঙ্গলবার কৃষি উপদেষ্টার সাথে শিক্ষার্থীদের বৈঠকের আশ্বাসে চার ঘন্টা পর রেলপথ অবরোধ তুলে নিয়েছে শিক্ষার্থীরা। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলমের এমন আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেয় শিক্ষার্থীরা। পরে আটকে রাখা ট্রেনটি গন্তব্যে ছেড়ে যায়।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীরা রেলপথ থেকে সরে গেছে। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

এর আগে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ময়মনসিংহের জব্বারের মোড়ে ঢাকাগামী হাওর এক্সপ্রেস ট্রেন আটকে দেয় শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর দুপুর একটায় জব্বারের মোড় এলাকায় মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনটি অবরোধ করলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল আবারও বন্ধ হয়ে যায়।

তিন দফা দাবিগুলো হচ্ছে- ডিএই, বিএডিসিসহ অন্যান্য সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১০ম গ্রেড (উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমান) কৃষিবিদদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে, নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত ৯ম গ্রেডে (বিএডিসি এর কোটা বাতিল) পদোন্নতির কোনো সুযোগ রাখা যাবে না এবং কৃষি অথবা কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্নাতক ব্যতীত নামের সাথে ‘কৃষিবিদ’ পদবী ব্যবহার করা যাবে না। এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

