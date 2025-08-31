কথা বলছেন নুর, খাচ্ছেন তরল খাবার: ঢামেক পরিচালক

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় উন্নতির দিকে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আসাদুজ্জামান।
রোববার (৩১ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে আইসিইউতে নুরকে দেখে এসে সাংবাদিকদের তিনি জানান, নুর বর্তমানে কথা বলতে পারছেন এবং তরল খাবার গ্রহণ করছেন। তবে তার নাক ও মুখের হাড় ভেঙে গেছে, চোখে আঘাত রয়েছে এবং মাথায় রক্তক্ষরণ হয়েছে। দুপুরে মেডিক্যাল বোর্ড বসে তার চিকিৎসা বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।
এর আগে শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় নুরকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়।
উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে আল রাজী টাওয়ারের সামনে জাতীয় পার্টি (জাপা) ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাঠিচার্জ করে। এসময় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্তত ৫০ জন আহত হন।