রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হত্যার উদ্দেশ্যে নুরের ওপর হামলা করা হয়েছে: রুহুল কবির রিজভী

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩১

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত এবং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রোববার (৩১ আগস্ট) বেলা ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নুরুল হককে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী বলেন, ‘৫ আগস্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নুরুলের ওপর এই পৈশাচিক আক্রমণ কেন হলো— এটাই বড় প্রশ্ন। আমার মনে হয় এটি পূর্বপরিকল্পিত। তাকে টার্গেট করে আঘাত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল একেবারে মেরে ফেলা। শরীরের যেসব জায়গায় আঘাত করা হয়েছে, তা যদি সামান্য এদিক-ওদিক হতো, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য ছিল।’

হামলার দিনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, নুরুল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেখানে কোনো সহিংসতা হয়নি। ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিবাদ করা অধিকার। সে যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, তাকে এভাবে হামলা করা যায় না।’

এই হামলাকে গভীর চক্রান্তের অংশ আখ্যা দিয়ে রিজভী বলেন, ‘গণ অধিকারের অফিসে ঢুকে এভাবে রক্তাক্ত করা নিছক দুর্ঘটনা নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র। ৫ আগস্টের পরাজিত শক্তিরাই নানা কৌশলে তাদের বিষ দাঁত বসানোর চেষ্টা করছে।’

চিকিৎসকদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও জানান, নুরুলের অবস্থা এখনো শঙ্কামুক্ত নয়। তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে, পরে প্রয়োজন হলে কেবিনে বা অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে— এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রিজভী বলেন, ‘এটি আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়। তবে আমার মনে হয়, ফ্যাসিবাদ ও তাদের দোসরেরা দেশের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে স্থিতিশীল হতে দেবে না। তাদের হাতে পাচার হওয়া বিপুল অর্থ রয়েছে।’

তিনি এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেন এবং প্রয়োজনে নুরুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর আহ্বান জানান। এসময় বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলামও তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি জাতীয় পার্টি রুহুল কবির রিজভী নুরুল হক নুর

