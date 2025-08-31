সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরের শয্যাপাশে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, দিলেন বিচারের আশ্বাস

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২০
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক খোঁজ নিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। এ সময় তিনি এই হামলার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

রোববার (৩১ আগস্ট) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন নুরের শারীরিক খোঁজখবর নেওয়ার সময় তিনি এ আশ্বাস দেন।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তিদের আশ্রয় দিতেই একটি পক্ষ গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের টার্গেট করছে। বিগত অবৈধ সংসদের বৈধতা দেওয়াসহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী শক্তি। তাদের ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই নুরুল হকের ওপর এই ন্যক্কারজনক হামলা হয়েছে।

এ ছাড়া তিনি এই হামলার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত এবং নুরুল হকের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

নুরুল হক নুর আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নুরের ওপর হামলার দায় সরকারকেই নিতে হবে: উপদেষ্টা আসিফ

নুরের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি, বিদেশে উন্নত চিকিৎসা সহায়তার আশ্বাস

৮ বিভাগে ৮টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ করব: আসিফ মাহমুদ

‘প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে নুরকে বিদেশে পাঠানো হবে’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নুরের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাল অন্তর্বর্তী সরকার

নুরের ওপর হামলার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করবে সরকার: প্রেস সচিব

নুরের ওপর হামলা গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ: অ্যাটর্নি জেনারেল

লাল রঙের পোশাক পরিহিত যুবক ডিবির কেউ নয়: ডিএমপির ডিবিপ্রধান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng