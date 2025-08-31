নুরের শয্যাপাশে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, দিলেন বিচারের আশ্বাস

জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলায় গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক খোঁজ নিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। এ সময় তিনি এই হামলার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বাস দেন।
রোববার (৩১ আগস্ট) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন নুরের শারীরিক খোঁজখবর নেওয়ার সময় তিনি এ আশ্বাস দেন।
পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তিদের আশ্রয় দিতেই একটি পক্ষ গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের টার্গেট করছে। বিগত অবৈধ সংসদের বৈধতা দেওয়াসহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী শক্তি। তাদের ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই নুরুল হকের ওপর এই ন্যক্কারজনক হামলা হয়েছে।
এ ছাড়া তিনি এই হামলার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত এবং নুরুল হকের উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন।