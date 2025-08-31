কুমিল্লায় মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা, ছেলে-পুত্রবধূ আটক

কুমিল্লায় মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ওই যুবক ও তার স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার রামনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- রামনগর এলাকার আবু তাহেরের স্ত্রী লুৎফা বেগম (৭০) ও তার মেয়ে শিল্পী আক্তার (৪০)। অভিযুক্ত ওই যুবক নিহত লুৎফা বেগমের ছেলে মো. শাহীন।
লুৎফা বেগমের মেয়ে শিউলি আক্তার জানান, আমার মায়ের ওপর ভাই মোহাম্মদ শাহিন ও তার স্ত্রী লাকি আক্তার নির্যাতন চালাতো। শনিবার বিকেলেও তারা মা ও বোনকে মারধর করে। রোববার দুপুরে তাদের মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার এবং শাহীন ও তার স্ত্রী লাকি আক্তারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
অভিযুক্ত শাহিনের চাচাতো ভাই মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ‘দুপুরে শাহিন আমাদের জানান তার মা ও বোন মারা গেছেন। আমরা এসে দেখি তারা খাটে শুয়ে আছেন। তাদের ধরে দেখি দুজনেই মাত্র মারা গেছেন।’
কুমিল্লার ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেছি৷ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করছি। নিহত লুৎফা বেগমের ছেলে শাহীন ও তার স্ত্রী আটক রয়েছেন।’