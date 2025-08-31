সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কুমিল্লায় মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা, ছেলে-পুত্রবধূ আটক

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২১
ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লায় মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ওই যুবক ও তার স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার রামনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- রামনগর এলাকার আবু তাহেরের স্ত্রী লুৎফা বেগম (৭০) ও তার মেয়ে শিল্পী আক্তার (৪০)। অভিযুক্ত ওই যুবক নিহত লুৎফা বেগমের ছেলে মো. শাহীন।

লুৎফা বেগমের মেয়ে শিউলি আক্তার জানান, আমার মায়ের ওপর ভাই মোহাম্মদ শাহিন ও তার স্ত্রী লাকি আক্তার নির্যাতন চালাতো। শনিবার বিকেলেও তারা মা ও বোনকে মারধর করে। রোববার দুপুরে তাদের মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার এবং শাহীন ও তার স্ত্রী লাকি আক্তারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মা ও বোনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

অভিযুক্ত শাহিনের চাচাতো ভাই মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ‘দুপুরে শাহিন আমাদের জানান তার মা ও বোন মারা গেছেন। আমরা এসে দেখি তারা খাটে শুয়ে আছেন। তাদের ধরে দেখি দুজনেই মাত্র মারা গেছেন।’

কুমিল্লার ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেছি৷ সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করছি। নিহত লুৎফা বেগমের ছেলে শাহীন ও তার স্ত্রী আটক রয়েছেন।’
 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

সারাদেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বৃত্তির অর্থ পায়নি ১৯৪ শিক্ষার্থী

কেরানীগঞ্জে গ্রিল কেটে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের টাকা চুরি

হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী মারা গেছেন

বিএনপির নেতার বিরুদ্ধে কোটি টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাউজানে বিদেশি পিস্তলসহ এক যুবক গ্রেপ্তার

শরীয়তপুরে ২ সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, ভেঙে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা

৯০ দিন পর খুলছে সুন্দরবনের দুয়ার, শঙ্কা কাটেনি বনজীবীদের

গাইবান্ধায় বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষ, সাংবাদিক-পুলিশসহ আহত ১০

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng