রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দেশে মোট ভোটার এখন ১২ কোটি ৬৩ লাখ

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১
নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আক্তার আহমেদ আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। ছবি: সংগৃহীত

দেশে বর্তমানে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। রোববার (৩১ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইসি কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি জানান, এক বছরে দ্বিতীয়বারের মতো হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সম্পূরক তালিকায় মোট ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জন। নারী ভোটার ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৩০ জন।

ইসি সচিব আরও জানান, আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে আরেকটি হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা হবে, যেখানে ওই সময়ের মধ্যে ১৮ বছর পূর্ণ করা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমরা ৩১ অক্টোবর আরেকটি তালিকা প্রকাশ করব এবং তার ওপর ভিত্তি করে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। 

এর আগে, গত ১০ আগস্ট ৪৬ লাখের মতো ভোটারের খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়; দাবি-আপত্তি সংশোধন শেষে আজ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়।

রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বর্তমান ভোটার সংখ্যার সঙ্গে আগামী ৩১ অক্টোবর নতুন করে ১৮ বছর বয়সী আরও ভোটার যুক্ত হবে।

নির্বাচন ভোটার

