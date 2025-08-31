সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমি পলিটিক্স থেকে বিরত হব না: ফজলুর রহমান

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৮
ছবি: সংগৃহীত

জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় বিএনপিতে ফজলুর রহমানের সব পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এতে তার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা জাগে। এতে অনেকেই ৭৮ বছর বয়সি ফজলুর রহমানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছিলেন। তবে তাদের উদ্দেশে এই রাজনীতিবিদের বার্তা, ‘আমি পলিটিক্স থেকে বিরত হব না।’

ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘আমি চাই এই দেশ সুস্থ অবস্থায় আসুক। এই দেশের বাজারে গেলে আগুন লাগছে, রাজনীতিতে আগুন লাগছে। এই দেশের সমাজে আগুন লাগছে। এই দেশের কোনো মানুষ নিরাপদ না। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছেলেদের লাঠিপেটা খাইতে হয়, আমি এটা চাই না। আমি চাই এই দেশ শান্ত থাকুক।’

গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক সংবাদ মাধ্যমকে এসব কথা বলেন আলোচিত রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমান।

এদিকে বাহাত্তরের প্রসঙ্গে তার সাফ কথা, ‘আমি চাই সংবিধানে কোনো গ্যাপ থাকলে তা ছুড়ে ফেলে দেওয়া নয়, সংশোধন করা হোক। প্রয়োজনে আরও দুইটা নীতি যোগ করা হোক, আমি তো না করি না।’

তবে সংবিধান সংশোধনের কাজ অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নয়, বরং সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে জোর দিয়েছেন ফজলুর রহমান, ‘কিন্তু এটা (সংবিধাব সংশোধন) হতে হবে সংসদের মাধ্যমে। সংসদের আইনের মাধ্যমে এটা হতে হবে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নির্বাচন বানচালে ষড়যন্ত্রের ডালপালা মেলতে শুরু করেছে: তারেক রহমান

দেশের জনগণ নির্বাচন উৎসবে মেতে উঠেছে: হেলাল

‘বাহাত্তরের সংবিধান ছুড়ে ফেলা যাবে না, সংশোধন হতে পারে’

বিএনপি সরকারে এলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যমুনায় এনসিপির ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল

হত্যার উদ্দেশ্যে নুরের ওপর হামলা করা হয়েছে: রুহুল কবির রিজভী

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা উদয় কুসুম বড়ুয়া বহিষ্কার

কথা বলছেন নুর, খাচ্ছেন তরল খাবার: ঢামেক পরিচালক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng