জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় বিএনপিতে ফজলুর রহমানের সব পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এতে তার রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা জাগে। এতে অনেকেই ৭৮ বছর বয়সি ফজলুর রহমানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেলেছিলেন। তবে তাদের উদ্দেশে এই রাজনীতিবিদের বার্তা, ‘আমি পলিটিক্স থেকে বিরত হব না।’
ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘আমি চাই এই দেশ সুস্থ অবস্থায় আসুক। এই দেশের বাজারে গেলে আগুন লাগছে, রাজনীতিতে আগুন লাগছে। এই দেশের সমাজে আগুন লাগছে। এই দেশের কোনো মানুষ নিরাপদ না। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছেলেদের লাঠিপেটা খাইতে হয়, আমি এটা চাই না। আমি চাই এই দেশ শান্ত থাকুক।’
গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক সংবাদ মাধ্যমকে এসব কথা বলেন আলোচিত রাজনীতিবিদ ফজলুর রহমান।
এদিকে বাহাত্তরের প্রসঙ্গে তার সাফ কথা, ‘আমি চাই সংবিধানে কোনো গ্যাপ থাকলে তা ছুড়ে ফেলে দেওয়া নয়, সংশোধন করা হোক। প্রয়োজনে আরও দুইটা নীতি যোগ করা হোক, আমি তো না করি না।’
তবে সংবিধান সংশোধনের কাজ অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নয়, বরং সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে জোর দিয়েছেন ফজলুর রহমান, ‘কিন্তু এটা (সংবিধাব সংশোধন) হতে হবে সংসদের মাধ্যমে। সংসদের আইনের মাধ্যমে এটা হতে হবে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।’