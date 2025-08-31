সেকশন

কেরানীগঞ্জে গ্রিল কেটে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের টাকা চুরি

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বিদ্যালয়ের জানালার গ্রিল কেটে কার্যালয়ের আলমারিতে রক্ষিত থাকা শিক্ষার্থীদের নিবন্ধনের টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (৩১ আগস্ট) সকালে চরকুতুব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্য সহকারী কার্যালয় খুলে আলমারির তালা ভাঙা দেখতে পান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আউয়াল বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলমান রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শেষে কার্য সহকারী কার্যালয়ের কক্ষ তালাবদ্ধ করে চলে যান। রোববার সকালে কার্য সহকারী কার্যালয় খুলে দেখতে পান আলমারির তালা ভাঙা এবং শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফরমের সঙ্গে থাকা ৩৬ হাজার টাকা চুরি হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান বলেন, দুর্বৃত্তরা হয়ত জাতীয় পতাকার পাইপ বেয়ে দ্বিতীয় তলার ছাদে উঠে তারপর কার্যালয়ের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে টাকা নিয়ে গেছে। 

তিনি আরও বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের আশপাশে মাদকাসক্ত ও বখাটেদের আড্ডা রয়েছে। তারা প্রায়ই ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করতো। বখাটেরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ কিছু বলার সাহস পান না। ঐ সব বখাটেরা চুরির ঘটনাটি ঘটাতে পারে। 

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আকতার হোসেন বলেন, এ ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে।

