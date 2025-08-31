জয়ের পর জরিমানা গুণতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কাকে 

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক জয় পায় শ্রীলঙ্কা। প্রায় হারতে বসা ম্যাচে শেষ ওভারে দিলশান মাদুশাঙ্কার হ্যাটট্রিকে জয় তুলে নেয় লঙ্কানরা। দুর্দান্ত জয় পাওয়ার পর এবার দুঃসংবাদ পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সেই ম্যাচে মন্থর ওভার রেটের কারণে পুরো দলকে ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) আইসিসি এক বিবৃতিতে এই শাস্তির কথা জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, গত শুক্রবারের ওয়ানডেতে নির্ধারিত সময়ে এক ওভার কম করেছে লঙ্কানরা।
আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ে প্রতি এক ওভার কম করার জন্য ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ জরিমানা করা হয়।
ভুল স্বীকার করে ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রোর দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা। তাই আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা। যেখানে জিতে সিরিজ নিশ্চিত করতে চাইবে লঙ্কানরা। অন্যদিকে জিম্বাবুয়ের লক্ষ্য সমতায় ফেরা।