রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
ফজলুর রহমান

‘বাহাত্তরের সংবিধান ছুড়ে ফেলা যাবে না, সংশোধন হতে পারে’

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১১
ফজলুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বাহাত্তরের সংবিধান ৩০ লাখ মানুষের রক্তের অক্ষরে লেখা, তাই এই সংবিধান কোনোভাবেই বাতিল করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের সাবেক উপদেষ্টা ফজলুর রহমান।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন আলোচিত এই রাজনীতিবিদ।

বাহাত্তরের সংবিধান বাতিলের দাবির বিষয়ে ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমি চাই সংবিধানে কোনো গ্যাপ থাকলে তা ছুড়ে ফেলে দেওয়া নয়, সংশোধন করা হোক। প্রয়োজনে আরও দুইটা নীতি যোগ করা হোক, আমি তো না করি না।’

তবে সংবিধান সংশোধনের কাজ অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নয়, বরং সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে জোর দিয়েছেন ফজলুর রহমান, ‘কিন্তু এটা (সংবিধান সংশোধন) হতে হবে সংসদের মাধ্যমে। সংসদের আইনের মাধ্যমে এটা হতে হবে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।’

এদিকে বর্তমানে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে এই আলোচিত রাজনীতিবিদ বলেছেন, ‘আমি চাই এই দেশ সুস্থ অবস্থায় আসুক। এই দেশের বাজারে গেলে আগুন লাগছে, রাজনীতিতে আগুন লাগছে। এই দেশের সমাজে আগুন লাগছে। এই দেশের কোনো মানুষ নিরাপদ না। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছেলেদের লাঠিপেটা খাইতে হয়, আমি এটা চাই না। আমি চাই এই দেশ শান্ত থাকুক।’

উল্লেখ্য, জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সম্প্রতি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি পেয়েছেন ফজলুর রহমান। বিএনপিতে তার সব পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

