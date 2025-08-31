সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বুয়েটে মামা থেকে টিচার, কেউ আমাকে পাত্তা দিতো না: অপি করিম

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
অভিনেত্রী অপি করিম। ছবি: সংগৃহীত

একসময়ের নন্দিত অভিনেত্রী অপি করিম। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে নাটক, সিনেমার পাশাপাশি নৃত্যশিল্পী ও উপস্থাপক হিসেবেও দেখা গেছে অপি করিমকে। সবখানেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই গুণী শিল্পী। পর্দায় অপি করিম মানেই একরাশ মুগ্ধতা। নিজের সোনালি সময় পেরিয়ে এখনো দর্শকদের মাঝে অপি করিমের মুগ্ধতা বিদ্যমান।

এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীকে পছন্দ করেন না, এমন মানুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। তবে নিজ ভার্সিটি বুয়েটে কেউই তাকে পাত্তা দিতেন না!
 
স্থাপত্যবিদ্যায় পড়াশোনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন তিনি। তবে বুয়েটে নিজের ডিপার্টমেন্টের কারো কাছেই পাত্তা পাননি অপি করিম। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে হাজির হয়ে ব্যক্তিজীবনের নানা গল্প তুলে ধরেন অভিনেত্রী।

অপি করিম। ছবি: সংগৃহীত

যেখানে উঠে আসে কলেজ জীবনও। অপি জানান, তাকে বুয়েটের কেউই পাত্তা দিত না। বিশেষ করে তার ডিপার্টমেন্টের।

অপি করিম বলেন, ‘বুয়েটের কেউ আমাকে একদম পাত্তা দিতো না। আমাদের বাসার ঠিক উল্টো দিকে বুয়েটের বাসটা ছাড়ত। তার আগেই স্টুডেন্ট দিয়ে বুয়েটের বাসটা ভরাট হয়ে থাকত। আমাকে কেউ কোনো দিন একবারও বলে নাই, ‘ওরে বাবা! অপি করিম!’ একদম না। দাঁড়িয়েই গিয়েছি বেশির ভাগ দিন।’

অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘বুয়েটে ইনফ্যাক্ট আমি যদি অন্য ডিপার্টমেন্টে যেতাম কিংবা ব্যাংকে যেতাম, তাহলে কেউ কেউ একটু খাতির যত্ন করত। কিন্তু বুয়েটে আমার ডিপার্টমেন্টে, মামা থেকে শুরু করে টিচার, বন্ধু, সিনিয়র, জুনিয়র, কেউ আমাকে জীবনেও পাত্তা দেয়নি।’

অপি করিম। ছবি: সংগৃহীত

যদিও এই বিষয়টিকে উপভোগ করেছেন অপি। জানান, এটা তার দরকারও ছিল। যার ফলে তার কখনো মনে হয়নি যে সবাই তাকে অ্যাটেনশন দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে র‌্যাপিড ফায়ার সেকশনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অপি করিম। সেখানে জানান, তাকে সবাই রাগী ভাবেন। তবে নিজেকে আত্মভোলা বলেন তিনি। খাবারের ক্ষেত্রে সাদা পোলাও বেশ পছন্দ অভিনেত্রীর। সব ধরনেরই খাবার খেতে খুব ভালোবাসেন তিনি। এ ছাড়া মাহফুজের সঙ্গে বেশি নাটকে কাজ করলেও পার্থ বড়ুয়ার সঙ্গেই তার জুটি দর্শক পছন্দ করেন বলে জানান অভিনেত্রী।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

বিনোদন অভিনেত্রী তারকা

