রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শফিক রিয়ানের গল্পে পার্থ-নওবার ‘শেষ চিঠি’

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৩
‘শেষ চিঠি’ নাটকের চিত্রনাট্যকার শফিক রিয়ানের সঙ্গে অভিনয়শিল্পী পার্থ শেখ ও নওবা তাহিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বর্তমান প্রজন্মের তরুণ অভিনয়শিল্পী পার্থ শেখ ও নওবা তাহিয়া নিজেদের প্রতিভা ও অভিনয় দক্ষতায় ইতিমধ্যেই দর্শকের মন জয় করেছেন। তাদের সাবলীল অভিনয় ও পর্দায় উপস্থিতির অনবদ্য রসায়ন তাদেরকে নতুন একটি উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সম্প্রতি তারা অভিনয় করেছেন নাটক ‘শেষ চিঠি’-তে।

নাটকটি চিত্রনাট্য করেছেন কথাসাহিত্যিক শফিক রিয়ান। দীর্ঘদিন লেখালেখির পর নাট্যজগতে তার এটি তৃতীয় কাজ। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সাদনান রনি। চিত্রগ্রাহক ছিলেন ইমাদ ইমরান।

‘শেষ চিঠি’ ভালোবাসা আর সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প। সম্পর্কের ভাঙাগড়া, ভালোবাসা আর ত্যাগের সার্বজনীন চিত্র ফুটে উঠেছে নাটকটিতে। নাটকের শুটিং হয়েছে রাজধানীর উত্তরার বিভিন্ন লোকেশনে।

নির্মাতা সাদনান রনি বলেন, ‘শফিক রিয়ানের সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ। গল্পকে নাটকে রূপ দিতে পেরেছি এটা আমার জন্য আনন্দের। উনি মূলত কথাসাহিত্যিক, নাটকের স্ক্রিপ্ট কম লিখেন। গল্পটিতে সম্পর্ক, আত্মত্যাগ আর ভালোবাসার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে, যেখানে শেষ দৃশ্য দর্শকদের মনে গভীর আবেগ ছুঁয়ে যাবে। আশা করছি দর্শকরাও মুগ্ধ হবেন।’

অভিনেতা পার্থ শেখ বলেন, ‘শেষ চিঠি’ আমার জন্য ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা। গল্পটা একেবারেই আমাদের চারপাশের পরিবারের কথা বলে। শফিক রিয়ানের সঙ্গে এটি আমার তৃতীয় কাজ। গল্প ও প্লট খুব প্রাঞ্জল এবং হৃদয়স্পর্শী। আশা করি, দর্শকেরাও এই গল্পে নিজেদের খুঁজে পাবেন।’

অভিনেত্রী নওবা তাহিয়া বলেন, ‘শেষ চিঠি’ আমার জন্য ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এখানে আমি একজন চিত্রশিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেছি। শফিক রিয়ানের সঙ্গে এটি আমার দ্বিতীয় কাজ। গল্পটি সহজ হলেও এতে যে আবেগ ও বাস্তবতার ছোঁয়া আছে, তা দর্শকদের নিজের জীবনের প্রতিফলন খুঁজে পেতে সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

নাটকটিতে পার্থ শেখ ও নওবা তাহিয়া ছাড়াও আরো অভিনয় করেছেন শেখ স্বপনা, মনির, ফারুক, নিসা প্রমুখ।

