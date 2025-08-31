সেকশন

চাপে পড়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে: তাহের

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:১২
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে যমুনার সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের। ছবি: সংগৃহীত

চাপে পড়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. আবদুল্লাহ মো. তাহের। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা অবাধ নির্বাচন হবে বলেছেন। আমরা উনার বক্তব্যের সাথে একমত হয়েছি কিন্তু কার্যকারিতার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছি। আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। লন্ডনে গিয়ে তারিখ ঘোষণার ঘটনায় নিরপেক্ষতার প্রশ্ন রয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘একইদিন বিকেলে আরেকটি টেলিভিশন ভাষণে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে, কোনো একটি চাপে পড়ে ওইদিনই তাকে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দুটিই মেজর ইস্যু, একটি জুলাই ডিক্লারেশন-যেটি খুব ইম্পরট্যান্ট। সেদিনেই আরেকটি জাতীয় ভাষণ রাখার কী প্রয়োজন ছিল। এখানে কোনো একটি চাপ আছে বলে আমরা মনে করি।’

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টাকে আমরা বলেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে বলবেন, আবার দেখবেন নির্বাচনে অনিয়ম হবে আবার রাতে দুঃখ প্রকাশ করবেন এসব হবে না। এই সরকার দখলদারদের বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। যে সরকার এসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেই সরকার কীভাবে নির্বাচন করবে আমরা তা নয়ে শঙ্কিত। পরিস্থিতির উন্নতি হলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। এর ব্যত্যয় ঘটলে দেশ নৈরাজ্যের দিকে চলে যাবে। কোনও নীল নকশা বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হবে না। এই সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

ড. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘আগে একটা গ্রুপ চাঁদাবাজি করত এখন অন্য একটা গ্রুপ করে। যে সরকার চাঁদাবাজ ধরতে পারে না তারা কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন নিবে তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত। আমরা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনে রাজি কিন্তু সে পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। নির্বাচন নিয়ে অনেকে ষড়যন্ত্র করছে। তা সরকারকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। অনেক ফ্যাসিস্ট এখনো সরকারের নানা জায়গায় আছে সেই জায়গা নিরপেক্ষ ব্যক্তি বসাতে বলেছি আমরা।’

জুলাই সনদ নিয়ে তিনি বলেন, জুলাই ঘোষণা সকল দলের সাথে আলোচনায় হয়নি। এতে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয়নি। একইদিন বিকেলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা মনে হচ্ছে চাপে পড়ে দেয়া হয়েছে। সরকারের উচিত ছিলো জুলাই সনদের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার পর নির্বাচন ঘোষণা করা। আমাদের নির্বাচনের তারিখ নিয়ে দ্বিমত নেই। জুলাই চার্টার হতে হবে। এটা অর্জন না করে নির্বাচনের ট্রেন ছেড়ে দেয়া অন্যরকম ব্যাপার। একটা দল যেভাবে চেয়েছে সেভাবে হয়েছে। এতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ক্ষুন্ন হয়েছে।

পিআর পদ্ধতি নিয়ে তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে নির্বাচন নিয়ে ৩১ দলের মধ্যে ২৫ দল একমত হয়েছে। কেউ উচ্চকক্ষে পিআর চায়। আর আমরা সবজায়গাতেই চাই। গত নির্বাচনে ভোট ডাকাতি এসকল অভিজ্ঞতায় আমরা মনে করি নতুন সিস্টেমে নির্বাচন দরকার। নাহয় আবার এমন হবে। আমরা বলেছি এই বিষয়ে নতুন প্রস্তাব আনার বিষয়ে ইসিকে দলগুলোর সাথে আলোচনা করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের অবজ্ঞা করে একই সংস্কৃতিতে নির্বাচন হলে আমরা সংকটে পড়বো, নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে। সকলের সন্তুষ্টি সম্মতি ও নির্ধারিত সময়ে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সময় নুরুল হক নুরের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, যেভাবে তার ওপর হামলা হলো। দ্বিতীয় স্বাধীনতার যে নায়ক তার ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা দিয়ে কাজ হয় না। এর জন্য নতুন শব্দ বানাতে হবে। এ সময় হামলার বিষয়ে দোষীদের কঠিনভাবে শাস্তি দেয়ার কথাও জানান তারা।

বৈঠকে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাগ মোহাম্মদ তাহেরের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেন। অন্যরা হলেন- দলের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান এবং হামিদুর রহমান আযাদ। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

