সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চায়ের দোকানদারদের মেধাবী সন্তানদের সম্মাননা দিল ‘নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড’

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩২

প্রতিবারের মত এবারও দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের চায়ের দোকানদারদের মেধাবী সন্তান ও তাদের পরিবারকে সম্মাননা দিল মেঘনা গ্রুপের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘নাম্বার ওয়ান’। এসএসসি ও সমমান ২০২৫ পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৬২ জন প্রান্তিক পর্যায়ের চায়ের দোকানদারদের সন্তান এবং তাদের পুরো পরিবারকে এবারের আয়োজনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (আগস্ট ৩০) রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সম্মাননার পাশাপাশি আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের এককালীন শিক্ষাবৃত্তি, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

‘নাম্বার ওয়ান বাবার কৃতী সন্তান সংবর্ধনা ২০২৫’ এ উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমজিআই-এর চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার (সিএও) মো. রহমতুল্লাহ খন্দকার, চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার (সিএইচআরও) আতিক উজ জামান খান, হেড অব সাপ্লাই চেইন রাশেদুল হক সহ এমজিআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জনাব আনিসুল হক তার বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক গল্পের পাশাপাশি কৃতী সন্তানদের উদ্দেশে বলেন দ্রারিদ্রতা বড় হওয়ার পথে কোন বাঁধা নয়। যারা কষ্ট করে বড় হয়, তারাই প্রকৃত পক্ষে বড় হয়। তিনি লেখাপড়াকে পরশমণির সাথে তুলনা করে পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার জন্য আহবান করেন।

মোঃ রহমতুল্লাহ খন্দকার বলেন, প্রতিটি সন্তানের সফলতার পেছনে রয়েছে বাবা ও মায়ের অনেক ত্যাগ ও সংগ্রাম। আমরা সেই সব বাবা-মায়ের সন্তানদের জন্যে এই সংবর্ধনা আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড সবসময় তাদের সাথে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, এই কৃতী সন্তানেরা এক সময় সাফল্যের আলোয় আলোকিত করবে দেশ ও পরিবার।

আতিক উজ জামান খান প্রোগ্রামে উপস্থিত সকল কৃতী সন্তানদের নাম্বার ওয়ান মানুষ অর্থাৎ সত্যিকার মানুষ হওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন।

কমলাপুর, ঢাকা থেক আগত শিক্ষার্থী  জাহিদ হোসেন-এর বাবা জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, এরকম প্রোগ্রাম তাদের জন্য সত্যিই এক অনুপ্রেরণামূলক। তিনি সারাদেশের চা-দোকানিদের সাথে এক ছাদের নিচে আসতে পেরে অনেক আনন্দিত। তিনি নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ডকে তার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

অন্যদিকে দিনাজপুর থেকে আগত আরেক শিক্ষার্থী দিয়া রায় বলেন, তিনি কখনো ভাবেননি জীবনে এমন বড় কোন সংবর্ধনা পাবেন। এজন্য তিনি তাঁর পরিবারের প্রতি এবং নাম্বার ব্র্যান্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।  

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)-এর জনপ্রিয় ব্র্যান্ড নাম্বার ওয়ান। জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ডটি দেশব্যাপী ভোক্তাদের কাছে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য বাজারজাত করে অর্জন করে নিয়েছে কোটি মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা। প্রান্তিক পর্যায়ে চায়ের দোকানদারদের কাছে নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড-এর কনডেন্সড্ মিল্ক, চা পাতা, চিনি, গুড়ো দুধ তাদের ব্যবসায়িক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি জীবনমান উন্নতিকরণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

রাজধানী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আহত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক দুর্জয়ের খোঁজ নিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মোহাম্মদপুর ছিনতাইয়ের অভিযোগ গণপিটুনি একজন নিহত 

বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের তিন দফা দাবি

বিশেষ সম্মাননা পেলেন কালের কণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক হায়দার আলী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আমাকে তারা বুট দিয়ে লাথি মেরেছে, পিটাইছে: বুয়েট শিক্ষার্থী রাফিদ

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ছবি এআই দাবি করা ডিএমপির ফেসবুক পোস্ট উধাও!

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ছবি নিয়ে বিতর্ক: পুলিশ বলছে ‘এআই’ দিয়ে তৈরি, ফটো সাংবাদিকরা বলছেন ‘রিয়েল’

গেণ্ডারিয়ার ডিআইটি পুকুরপারে রাজউকের অভিযান, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng