দেশের জনগণ নির্বাচন উৎসবে মেতে উঠেছে: হেলাল

বিএনপির তথ‍্য সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল বলেন, দেশের জনগণ নির্বাচন উৎসবে মেতে উঠেছে। তাই নির্বাচনকে বানচাল করার সব অপচেষ্টাই জনগণ রুখে দেবে। কারণ নির্বাচন অনিশ্চিত বা পিছিয়ে পড়লে ২৪’র গণঅভ্যুত্থান বেহাত হয়ে যাবে। দেশে চরমপন্থা ও উগ্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্নে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
 
রোববার (৩১ আগস্ট) রূপসা উপজেলার পালেরহাট মাঠে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে স্বাগত জানিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

আজিজুল বারী হেলাল মব সন্ত্রাসের নিন্দা জানিয়ে আরও বলেন, জনগণের নির্বাচিত সরকার গঠিত হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে মব সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনা যাবে। তিনি রূপসাকে মাদকমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি ব‍্যক্ত করে সকল রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানান।

রুপসাকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঞ্চল গড়তে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন। রূপসার নদী ভাঙন রোধে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে আহ্বান জানান। সুপেয় পানির জন্য তিনি পার্শ্ববর্তী রূপসা, ভৈরব ও মধুমতি নদী থেকে পানি পরিশোধন করে সরবরাহের জন্য উদ্যোগ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রুপসা উপজেলা সভাপতি মোল্লা সাইফুর এর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন খুলনা জেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মন্টু, খুলনা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন. জেলার সহ-সভাপতি জুলফিকার জুয়েল, জেলা যুবদলের সভাপতি ইবাদুল হক রুবায়েত, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আতাউর রহমান রুনু, ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা তুহিন।

