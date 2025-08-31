সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন: মির্জা ফখরুল

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৫

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির প্রতিনিধি দলের বৈঠককে ফলপ্রসূ বলে মন্তব্য করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে রাজধানীর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, “জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধের বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। তবে প্রধান উপদেষ্টা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।”

তিনি আরও জানান, বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, গণআন্দোলনের সময় নিহতদের পরিবারকে পুনর্বাসন ও গুম-খুনের বিচারসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি ড. ইউনূস নির্বাচন প্রধান উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আগামী নির্বাচন যেন অবশ্যই গণপরিষদ নির্বাচন হয়

কোনো আঘাত এলে জবাব দিতে হবে: জাতীয় পার্টির মহাসচিব

নির্বাচন বানচালে ষড়যন্ত্রের ডালপালা মেলতে শুরু করেছে: তারেক রহমান

দেশের জনগণ নির্বাচন উৎসবে মেতে উঠেছে: হেলাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চাপে পড়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে: তাহের

‘বাহাত্তরের সংবিধান ছুড়ে ফেলা যাবে না, সংশোধন হতে পারে’

আমি পলিটিক্স থেকে বিরত হব না: ফজলুর রহমান

বিএনপি সরকারে এলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng