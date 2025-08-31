নুরের খোঁজ নিতে ঢামেকে উপদেষ্টা ফয়েজ আহমেদ

হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাত পৌনে ৮টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের পুরাতন ভবনের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন নুরতে দেখতে যান তিনি।
সেখানে নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন তিনি। এর কিছু সময় পর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন উপদেষ্টা। এ সময় চিকিৎসকরা তার সঙ্গে ছিলেন।
এর আগে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম, যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গণ-অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে আসেন।