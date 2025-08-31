সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নুরের খোঁজ নিতে ঢামেকে উপদেষ্টা ফয়েজ আহমেদ

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৫
নুরের খোঁজ নিতে ঢামেকে উপদেষ্টা ফয়েজ আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাত পৌনে ৮টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের পুরাতন ভবনের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন নুরতে দেখতে যান তিনি।

সেখানে নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন তিনি। এর কিছু সময় পর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে হাসপাতাল ত্যাগ করেন উপদেষ্টা। এ সময় চিকিৎসকরা তার সঙ্গে ছিলেন।

এর আগে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম, যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া গণ-অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেলে আসেন।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ঢামেক হামলা নুরুল হক নুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নুরের শয্যাপাশে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, দিলেন বিচারের আশ্বাস

নুরের ওপর হামলার দায় সরকারকেই নিতে হবে: উপদেষ্টা আসিফ

সব আধুনিক হাসপাতাল যেন ঢাকাকেন্দ্রিক না হয়: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

নুরের খোঁজ নিলেন রাষ্ট্রপতি, বিদেশে উন্নত চিকিৎসা সহায়তার আশ্বাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে নুরকে বিদেশে পাঠানো হবে’

নুরের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাল অন্তর্বর্তী সরকার

নুরের ওপর হামলার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করবে সরকার: প্রেস সচিব

নুরের ওপর হামলা গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ: অ্যাটর্নি জেনারেল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng