চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সোমবারের (১ সেপ্টেম্বর) সব বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিন্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় গণমাধ্যমকে পাঠানো এক ক্ষুদে বার্তায় এ বিষয়ে জানানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, অনিবার্য কারণবশত আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সব পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।
সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ক্যাম্পাসের ২ নম্বর গেটে স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষার্থীদের মাঝে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলা এই সংঘর্ষে প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৩০ জন। পরে বিকেল ৪টার দিকে ক্যাম্পাসে যৌথ বাহিনী মোতায়েন করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এর আগে, গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে দারোয়ান কর্তৃক মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষ। এই সংঘর্ষে গতকাল রাতেই প্রায় ৭০ শিক্ষার্থী আহত হন।