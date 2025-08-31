খুলনার খানজাহান আলী (র:) সেতু (রূপসা সেতু) ২নং পিলারের বেজমেন্ট থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু’র লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি সেতুর উপর থেকে লাফ দিয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে। রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল খায়ের তার লাশ উদ্ধারের সত্যতা নিশ্চিত করেন।
লবণচরা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রহিম জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং নদীর ভেতরে হওয়ায় বিষয়টি নৌপুলিশকে জানানো হয়।
নৌপুলিশ রূপসা ফাঁড়ির পরিদর্শক আবুল খায়ের জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তার পরনে ছিল ব্লু রঙের গ্যাবাডিন প্যান্ট ও আকাশি রঙের টি-শার্ট। তার ডান হাত ও মুখমন্ডল ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। তবে আসলেই তিনি সেতুর উপর থেকে লাফ দিয়েছেন কিনা সেটি তদন্তের পর জানা যাবে।
পিবিআই ও সিআইডি টিম মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছে। সংবাদ পেয়ে পুলিশে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
সাংবাদিক বুলু চ্যানেল ওয়ান, ভোরের কাগজ, বঙ্গবাণী, দৈনিক প্রবাহসহ গত প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি খুলনা নগরীর শিববাড়ি মোড় সংলগ্ন পৈত্রিক বাড়িতে বসবাস করতেন। সাংবাদিক বুলু খুলনা প্রেসক্লাব ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে) ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সদস্য ছিলেন।