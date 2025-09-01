নাটোরে এক সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৫৭ নেতাকে শোকজ

নাটোরে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও কেন্দ্র ঘোষিত দলীয় কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকার দায়ে জেলার আটি পৌরসভা ও কয়েকটি উপজেলা পর্যায়ের আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়কসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৫৭ নেতাকে এক সঙ্গে শোকজ করেছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে পাঠানো এই শোকজ নোটিশে আগামী তিন দিনের মধ্যে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন তুষার ও সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম জহিরের সঙ্গে দলীয় কার্যালয়ে সাক্ষাত করে জবাব দিতে বলা হয়েছে।
শোকজপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন, নাটোর সদর উপজেলা আহ্বায়ক আফরোজ তালুকদার, যুগ্ম আহ্বায়ক আসলাম শেখ ও জাহিদুল ইসলাম। বড়াইগ্রাম উপজেলা যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন, সুলতালুন আরেফিন কাজল, আকরামুল ইসলাম রনি ও রেজাউল করিম বাবু। গুরুদাসপুর উপজেলা যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম শরিফ, সিরাজুল ইসলাম, হাবিরুর রহমান লিটন, সিংড়া উপজেলা যুগ্ম আহবায়ক নুরুল ইসলাম, নলডাঙ্গা উপজেলা যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান জসিম, জনি হোসেন, রফিক উদ্দিন ও মাসুদ রানা।
এ ছাড়া নাটোর পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের পাঁচ যুগ্ম আহ্বায়ক, গোপালপুর পৌরসভার আহবায়ক জাহাঙ্গীর হোসেনসহ সাত যুগ্ম আহ্বায়ক, বনপাড়া পৌরসভার তিন যুগ্ম আহ্বায়ক, গুরুদাসপুর পৌরসভার পাঁচ যুগ্ম আহ্বায়ক, নলডাঙ্গা পৌরসভার সাত যুগ্ম আহ্বায়ক, সিংড়া পৌরসভার পাঁচ যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাগাতিপাড়া পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আবু বকর সিদ্দিকসহ সাত যুগ্ম আহ্বায়ককে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে।