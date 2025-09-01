সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকায় আবাসিক হোটেল থেকে মার্কিন নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৪৬

রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত একটি অভিজাত আবাসিক হোটেল থেকে জ্যাকসন (৫০) নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। 

রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে গুলশান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি বলেন, জ্যাকসন নামে যুক্তরাষ্ট্রের ওই নাগরিক গত ২৭ আগস্ট হোটেলটিতে একটি রুম ভাড়া নেন। ঢাকায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে তিনি রুমটি নেন। ‌ কিন্তু গত দুই দিন ধরে ওই ব্যক্তি কোনো ধরনের খাবার অর্ডার না করলে হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় এবং তারা এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ও পুলিশকে জানায়। ‌

পরে দূতাবাস থেকে মেডিকেল টিমসহ একটি টিম আসে এবং পুলিশেরও একটি টিম যায়। ভেতরে ঢুকে দেখা যায়, জ্যাকসন নামে ওই ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন বিছানায়।

তিনি বলেন, পরে তার মৃত্যু স্বাভাবিক প্রতীয়মান হওয়ায় দূতাবাস কর্তৃপক্ষ আমাদের কাছে লিখিত আবেদন করে মরদেহটি নিয়ে যায়। আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, জ্যাকসন বাংলাদেশে ব্যবসায়িক কাজে এসেছিলেন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রাজধানী মার্কিন

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
