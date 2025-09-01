সেকশন

মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ জনের মৃত্যু

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৫
তিন শ্রমিক নিখোঁজের খবরে ভিড় জমান স্থানীয়রা। ছবি: ইত্তেফাক

মুন্সীগঞ্জ শহরের আফতাব উদ্দিন মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে তিন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাদের মরদেহগুলো উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। এর আগে বেলা ৩টার দিকে ওই এলাকার একটি বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারে নামেন শ্রমিকরা। সেখানে অতিরিক্ত গ্যাস জমে থাকার তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।   

নিহতরা হলেন, শাহিন ইসলাম (২২), ইব্রাহিম (২৮) ও ফিরোজ (১৮)। তাদের মধ্যে শাহীন এর বাড়ি পঞ্চগড়, ফিরোজের বাড়ি রংপুর এবং ইব্রাহিম এর বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়। 

স্থানীয়রা জানান, রোববার বিকাল ৩টার দিকে মুন্সীগঞ্জ শহরের সবুজ কাজীর বাড়িতে কাজ করছিলেন দুই নির্মাণ শ্রমিক। এদের মধ্যে একজন সবুজ কাজীর নামে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে নেমে আর না ওঠায় অন্য একজন শ্রমিক পাশের বিল্ডিং থেকে শাহীনকে ডেকে নিয়ে আসে। ওই সময় পাশে ভবনে নির্মাণধীন বাড়ির কাজ করছিলেন শাহীন। এরপর তারা দুজনই সেখানে নিখোঁজ থাকা শ্রমিককে খুঁজতে নামেন। পরে তাদের সাড়া শব্দ না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয় স্থানীয়রা। খবর  পেয়ে বিকেল ৪টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে। তারপর একে একে তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

শাহীনের সঙ্গে কাজ করতে আসা পাভেল বলেন, শাহীনসহ আমরা একসঙ্গে ঠিকাদারের অধীনে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করি। শাহীন এখানে একটি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ করছিল। পাশের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে আসা একজন ওকে ডেকে নিয়ে যায়। পরের সেফটি ট্যাংকে নেমে শাহীনসহ তিনজন মারা যায়।

মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমরা ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করি। সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে অতিরিক্ত গ্যাস থাকায় শ্রমিকরা মারা গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

