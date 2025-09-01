ক্যামেরার সামনে নগ্ন হতে চান না এই অভিনেত্রী

হলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রীদের কাতারে ইতোমধ্যেই নাম লিখিয়েছেন জেনডায়া। শিশুশিল্পী হিসেবে শুরু করে দিন দিন জয় করেছেন বিশ্বজোড়া তারকাখ্যাতি। অভিনয়, গান ও প্রযোজনা, সব ক্ষেত্রেই পেয়েছেন সাফল্য। ২৯ বছর বয়সী সুন্দরী এই তারকার জন্মদিন আজ।
বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে জেনডায়া ব্যাপক পরিচিতি পান ‘স্পাইডার–ম্যান: হোমকামিং’ দিয়ে। একই সময়ে তার আরেক সিনেমা দ্য গ্রেটেস্ট শোম্যানও আলোচিত হয়।
তবে ‘স্পাইডার–ম্যান’-এ টম হল্যান্ডের সঙ্গে তার পর্দার রসায়ন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক চর্চিত হয়। তখন কে জানত, দ্রুতই তাদের পর্দার রসায়ন বাস্তব জীবনেও রূপান্তরিত হবে!
২০১৯ সালে এইচবিওর সিরিজ ‘ইউফোরিয়া’ তরুণদের মধ্যে ঝড় তোলে; সিরিজটির জন্য একের পর এক বড় মঞ্চে পুরস্কার পান জেনডায়া। সিরিজটির জন্য গোল্ডেন গ্লোব ও এমি পুরস্কার পান তিনি।
এরপর ‘স্পাইডার-ম্যান: ফার ফ্রম হোম’ ও ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম’ দিয়ে হলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন তিনি। জেনডায়ার ক্যারিয়ার আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয় ডিউন ফ্র্যাঞ্চাইজি।
প্রেম করছেন ‘স্পাইডার–ম্যান’ জুটি জেনডায়া ও টম হল্যান্ডের প্রেমের খবর পুরোনো হলেও এবার শোনা যাচ্ছে, বিয়ে করছেন তারা। যদিও দুই তারকার কেউই অবশ্য বিয়ে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি, তবে তাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, বিয়ের বেশি দেরি নেই। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম ইউএস উইকলিকে তাদের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছে, জেনডায়া ও টম নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে খুবই সিরিয়াস। ভবিষ্যতেও একে অন্যের সঙ্গে থাকতে চান তারা। এ জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন।
ক্যারিয়ারে অনেকবারই রোমান্টিক দৃশ্যে অভিনয় করেছেন জেনডায়া। ‘ইউফোরিয়া’ ও ‘চ্যালেঞ্জার্স’-এ তাকে দেখা গেছে বেশ কয়েকটি সাহসী দৃশ্যে। তবে জেনডায়া জানিয়েছেন, ক্যামেরার সামনে নগ্ন হতে চান না তিনি। এ জন্য সিনেমা বা সিরিজে চুক্তির সঙ্গে তিনি শর্ত জুড়ে দেন যে কখনো পুরোপুরি নগ্ন হবেন না। এ নিয়ে বিস্তর খবর হয়েছে তবে অভিনেত্রী বিষয়টি নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে কথা বলেননি।
২০১০ সালে ডিজনির ‘শেক ইট আপ’ সিরিজ দিয়ে পরিচিতি পান জেনডায়া। তবে অভিনয় দিয়ে পরিচিতি পাওয়ার পরের বছরই গানে মন দেন জেনডায়া।
২০১১ সালে আসে তার প্রথম সিঙ্গেল ‘স্যোয়াগ ইট আউট’। একই বছরের জুনে তিনি প্রকাশ করেন ‘ওয়াচ মি’ নামে আরেকটি গান; যেখানে তার সঙ্গে ছিলেন বেলা থর্ন। গানটি বিলবোর্ড হট ১০০-এর ৮৬ নম্বরে পৌঁছেছিল।
২০১২ সালে জেনডায়া করেন প্রথম সিনেমা ‘ফ্রেনেমিস’। এতে তার অভিনয় প্রশংসিত হয়। ২০১৩ সালে আসে তার প্রথম অ্যালবাম ড্যান্সিং উইথ দ্য স্টারস। এরপর তাকে পাওয়া যায় ডিজনির টিভি মুভি ‘জ্যাপড’ ও ‘কে সি আন্ডারকাভার’-এ। এই দুই প্রকল্পে প্রধান চরিত্রে তার কমেডি ও অ্যাকশন নজর কাড়ে।
গত বছর মুক্তি পাওয়া ‘চ্যালেঞ্জার্স’ ছবি দিয়ে চমকে দেন জেনডায়া। স্পোর্টস রোমান্টিক সিনেমাটির অন্যতম প্রযোজক ছিলেন তিনি। বক্স অফিসের সাফল্যের পাশাপাশি সমালোচকদেরও ব্যাপক প্রশংসা পান অভিনেত্রী। সিনেমাটির জন্য গ্লোডেন গ্লোবে হাজির হয়েছেন মিউজিক্যাল কমেডি সিনেমা বিভাগের সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পুরস্কার পাননি।
টানা হিট ছবি উপহার দিয়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন জেনডায়া। সেলিব্রিটি নেট ওয়ার্থের হিসাবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তার সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলারে (প্রায় ৩৬৫ কোটি টাকা)।