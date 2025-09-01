সেকশন

চবি, বাকৃবিতে হামলার প্রতিবাদে শাবিতে মশাল মিছিল

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১১
মশাল মিছিলে শিক্ষার্থীরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীদের উপর স্থানীয়দের হামলার প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। এর আগে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর থেকে একটি মশাল মিছিল নিয়ে ফটকে এসে সমবেত হয়।

মশাল মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘চবিতে-বাকৃবিতে হামলা কেন, ইন্টেরিম জবাব দে’, ‘সন্ত্রাসী/আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে’, ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘আমার ভাইয়ের উপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব দে’, ‘জ্বলে উঠো বাংলাদেশ/ষড়যন্ত্র হয়নি শেষ’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত ঝরে, ইন্টেরিম কী করে’ স্লোগান দেয়।

মশাল মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা জানান, যাদের রক্তের উপর আজকের এ বাংলাদেশ, তাদেরকে রক্তাক্ত রেখে, প্রশাসন কিভাবে নাক ডেকে ঘুমায়। প্রশাসনকে এটার জবাব দিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মো. জুবায়ের আহমেদ জুয়েল বলেন, আমাদের জুলাইয়ের শহীদ ভাইয়েরা যদি দেখত আমরা রাতের ১০টায় দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছি, তাহলে তারা তাদের উৎসর্গ করা প্রাণ নিয়ে কী আক্ষেপ করতো। এসব দেখে দিল্লি থেকে হাসিনা হাসে।

ইত্তেফাক/এপি

