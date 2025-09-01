সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্সের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫০

বাংলাদেশি কমিউনিটির শিক্ষামূলক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসা এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্সের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩০) আগস্ট স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ওভারবিলিয়েতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রিন্সিপাল মাওলানা বদরুল বিন হারুন। সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহবুব হোসাইন। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রফেসর হালিমা আজিজি, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও প্রধান উপদেষ্টা শরীফ আল মোমীন, ফ্রসে আভেক রাব্বানীর প্রতিষ্ঠাতা কৌশিক রাব্বানী, সিনিয়র সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সদস্য তোফায়েল আহমেদ জয়নুল, হাবিবুর রহমান, মাসুম রিকাবদার ও মোহাম্মদ আরাফাত রহমান। এছাড়া অভিভাবক শ্রেণির প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রহমান, মুতালিব চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান ও নাসিমা আক্তার প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্স প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারের শিশু-কিশোরদের জন্য আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে। তারা উল্লেখ করেন, ফ্রান্সে এখনো পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এম সি ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সেই শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বক্তারা আরও বলেন, ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ অপরিহার্য। আদর্শ শিক্ষা সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারে। তাই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ইনস্টিটিউটের উচ্চতর আরবি ভাষা বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এম সি ইনস্টিটিউট ফ্রান্সের যাত্রা শুরু হয় ২০১৬ সালের ১০ মার্চ। নিবেদিতপ্রাণ একদল প্রবাসীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কমিউনিটির মধ্যে একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে।

ইত্তেফাক/টিএইচ

