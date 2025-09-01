সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
অবৈধ বেটিং অ্যাপে সম্পৃক্ততা, ইডির সমন পেলেন অভিনেতা অঙ্কুশ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৮
টালিউড অভিনেতা ও প্রযোজক অঙ্কুশ হাজরা। ছবি: সংগৃহীত

টালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ও প্রযোজক অঙ্কুশ হাজরা। এ ছাড়াও বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত সঞ্চালক তিনি। অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপে যুক্ত থাকায় এবার আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছেন এই অভিনেতা। বেটিং অ্যাপের প্রচারের অভিযোগে তাকে সমন পাঠিয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

শনিবার সকাল থেকেই টলিপাড়ায় ছড়িয়েছে এ খবর। জানা গেছে, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর অঙ্কুশকে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। অভিনেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওই অ্যাপ প্রচারের বিনিময়ে পাওয়া অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে।

অঙ্কুশ হাজরা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেআইনি বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় মাসখানেক আগেই ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে ইডি। সেই তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণী তারকা রানা ডগ্গুবতী, বিজয় দেবরকোন্ডা, কপিল শর্মা, প্রকাশ রাজ, উর্বশী রাওতেলা, হরভজন সিং থেকে সুরেশ রায়না-সহ একাধিক তারকা। গত জুনেই তাদের বয়ান রেকর্ড করেছে তদন্তকারী সংস্থা।

এ বার সেই তালিকায় সংযুক্ত হলো অঙ্কুশের নাম। এর আগে আর কোনও টালিউড তারকার নাম জড়ায়নি এই ঘটনায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, পুজার আগেই এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিনেতাকে।

তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এসব অ্যাপের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে এবং হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে সেই টাকা পাচার করা হয়েছে।

অঙ্কুশ হাজরা। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে, চলতি বছর দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে অঙ্কুশ অভিনীত বহুল আলোচিত ছবি ‘রক্তবীজ ২’। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। ছবির টিজার ও গান ইতিমধ্যেই দর্শকমহলে কৌতূহল তৈরি করেছে। তবে অভিনেতার আইনি জটিলতা ছবির উপর প্রভাব ফেলবে কিনা, তা নিয়েই এখন আলোচনায় টলিপাড়া।

বর্তমানে অঙ্কুশকে দেখা যাচ্ছে জি বাংলার জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এ সঞ্চালকের ভূমিকায়।

